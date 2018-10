PENSIONI Quota 100 sperimentale nel 2019. Poi.. PENSIONI NEWS

Quota 100 pensioni, opzione di uscita flessibile dal mondo del lavoro entrerà in vigore nel 2019 a livello sperimentale. Il prossimo anno potrebbe esserci dunque una sorta di finestra one-off per potenziali aspiranti pensionati, che trasformerebbe la misura una - tantum nell'ipotesi che quota 100 (62 anni + 38 di contributi, o 63 sempre con 38 e via dicendo) non venisse prorogata con la legge di bilancio successiva. Il testo della legge chiarirà meglio la natura di questa riforma pensioni. Al momento gli stanziamenti dovrebbero risultare disponibili per l'avvio della misura. Nel 2020 proseguire con quota 100 porterebbe a sommarsi i costi delle prime uscite dal mondo del lavoro con quelli dei nuovi aderenti alla misura pensionistica, andando ad incrementare il capitolo di spesa. Da qui la possibilità di una quota 100 che ha il via a carattere sperimentale (tranquillizzando così i mercati nell'ambito dei costi della manovra) e poi fra dodici mesi si capirà se e come proseguire (o meno).

Quota 100 quanto verrà tagliato l'assegno.

L’assegno previdenziale in caso di pensione con quota 100 (62 anni di età e 38 di contributi e via dicendo) che penalizzazione avrà? Secondo le stime del Sole 24 Ore (by Tabula, la società di ricerca di Stefano Patriarca) dovrebbe essere dal 5% al 21%. E il 21% è il limite massimo di riduzione sull’assegno: nelle proiezioni, verrà applicato a un operaio 62enne con uno stipendio netto di circa 1.600 euro e con cinque anni e tre mesi di anticipo sul ritiro dal lavoro. Minore è invece la penalizzazione se lo stesso operaio anticipa di solamente un anno e tre mesi la pensione grazie a quota 100: in questo caso si scende all’8%. E ancora. Un impiegato 64enne con una retribuzione mensile da 2mila euro netti se va in pensione con un anticipo da uno a tre anni avrà una riduzione dell’assegno dal 5% all’11%. Specifichiamo: le proiezioni sull'assegno di quota 100 pensioni si basano su quanto emerso sio ad oggi, in attesa del testo definitivo della legge di bilancio – che arriverà entro fine mese – che potrebbe modificare leggermente la situazione.

Quota 100 ecco chi andrà in pensione (e chi no).

Pensioni QUOTA 100 parte a febbraio 2019: Fornero addio. Ma con un dubbio: quanti pensionati 'anticipati' porterà in dote? Luigi Di Maio, ospite a Porta a Porta, ha parlato di 500mila persone che, grazie alla riforma (e alle quattro finestre l'anno previste) potranno lasciare il lavoro anticipatamente. Ricordiamo che nella bozza della manovra, arrivata alla Commissione Ue, si parla di una soglia minima di contributi di 38 anni per raggiungere il totale di 100 tra età e versamenti (ribadiamo altresì quindi che la logica del 64+36 e 63+37 non vale: sia a 63 anni che a 64 anni si andrà in pensione solo con 38 anni di contributi previdenziali e quota 100 diventerebbe quota 101 o quota 102). La società Tabula aveva fatto due simulazioni su quante persone sarebbero potute andare in pensione. Tale simulazione era stata fatta prima che venisse pubblicato il documento programmatico del governo. Nella prima (47,5 anni di contributi minimi per uscire dal lavoro), a beneficiare della riforma delle pensioni con quota 100 sarebbero state 660mila persone. Ma non pare la situazione che avverrà. La seconda che partiva con un'età di 62 anni per andare in pensione parlava di 350mila persone, con un costo per lo stato di 8,5 miliardi il primo anno e 11 miliardi a regime. Resta poi aperta una seconda questione: quanto si perde nell'assegno pensionistico usufurendo di quota 100? Un dipendente pubblico che va in pensione con 'quota 100' potrebbe perdere fino a 500 euro al mese, aveva detto il presidente dell'Inps Tito Boeri durante un'audizione alla Commissione Lavoro alla Camera. "Un lavoratore pubblico che va in pensione adesso con 62 anni e 38 di contributi, rispetto che andare con una pensione piena a 67 anni - ha detto - molto approssimativamente potrebbe perdere 500 euro al mese". Ma anche su queste cifre non c'è assolutamente nulla di confermato e solo le prossime settimane chiariranno meglio i contorni e le cifre della cosiddetta quota 100 pensioni.

Pensioni quota 100 "accelererà turn over generazionale", parla Tria

Pensioni quota 100 farà ripartire l'economia. Ecco perché. La Riforma Fornero, oltre ad "aver ridotto la crescita del Pil" nei primi anni dalla sua introduzione nel 2011, "ha determinato" altri "problemi nel breve periodo", tra cui il rallentamento "del naturale turn over" generazionale. Ne e' convinto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, secondo il quale "le esigenze di oggi richiedono una riposta nuova e un'accelerazione del turn over per permettere l'ingresso di nuove competenze" nel mercato del lavoro. Pertanto con la riforma delle Fornero con l'introduzione di quota 100, ha aggiunto Tria dal palco dell'assemblea di Assolombarda, si punta a un "ricambio generazionale che permettera' di fare inserire o almeno di facilitare l'ingresso di nuove competenze nel mondo del lavoro".

SALVINI: FINALMENTE STIAMO ABBATTENDO LEGGE INFAME

"Pensioni, l'ho detto per tanti anni, finalmente posso farlo: la legge infame la stiamo abbattendo. Con quota 100 dal 2019 restituiremo a 400mila italiani il loro tempo e i loro affetti. Non riusciamo a fare tutto e subito, ma il nostro obiettivo e' sempre quello: il diritto alla pensione e alla vita e' sacrosanto! Dalle parole ai fatti. #StopFornero". Lo scrive su facebook Matteo Salvini, ministro dell'Interno.

Pensioni Quota 100: 4 finestre di uscita e 4 opzioni. Ecco quali

Pensioni: arriva quota 100 per consentire il pensionamento anticipato con 62 anni di eta' e 38 di contributi. Le finestre di uscita di quota 100 saranno quattro. Il requisito dei 38 anni di versamenti resta fermo nel caso si abbiano età superiori. Quindi a 63, 64, 65 e 66 anni d’età la quota diventa rispettivamente 101 (63+38), 102, 103 e 104. La misura costa circa 6,7 miliardi. A 67 anni si potrà continuare a uscire secondo le regole della pensione di vecchiaia, cioè avendo almeno 20 anni di contributi. Quota 100 avrà quattro finestre annuali, una ogni tre mesi. Chi avrà i requisiti entro il 31 marzo riceverà la prima pensione ad aprile. Chi maturerà i requisiti fra il primo aprile e il 30 giugno incasserà l’assegno a luglio, e così via. Quota 100 partirà a febbraio, hanno fatto sapere i rappresentanti del Governo Lega-M5S.

PROROGA OPZIONE DONNA

Sempre in tema di pensioni per le donne si proroga 'Opzione Donna', che permette alle lavoratrici con 58 anni, se dipendenti, o 59 anni, se autonome, e 35 anni di contributi, di andare in pensione.

TAGLIO PENSIONI D'ORO SOPRA 4.500 EURO

Taglio sulle pensioni d'oro sopra i 4.500 euro netti mensili. Dalla stretta sugli assegni piu' elevati il governo punta a risparmiare un miliardo in tre anni.