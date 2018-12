PENSIONI QUOTA 100 TAGLI E SLITTAMENTI. Riforma Pensioni news

Pensioni quota 100, tagli, rinvii e compromessi. Riforma Pensioni news

Quota 100 pensioni ha subito un taglio al fondo di 2,7 miliardi. Per il 2019 la dotazione finanziaria sarà di 3,9 miliardi, mentre nel 2020 ci saranno ulteriori 1,3 miliardi e altri 1,7 miliardi nel 2021. vicepremier Matteo Salvini ha fatto sapere che il decreto legge con quota 100 sarà definito nei «primi giorni di gennaio». Il meccanismo di quota 100 come noto permette di andare in pensione anticipata con il requisito 62 anni di età e 38 di contribuzione (somma 100), anticipando i 67 anni di età fissati dalla pensione di vecchiaia. L’uscita in anticipo dal mondo del lavoro non comporta penalizzazioni sull’assegno pensionistico, ma la pensione sarà inferiore visto che si sommeranno meno anni di contribuzione. I primi pensionati con quota 100 incasseranno l’assegno con le finestre che si apriranno dal mese di aprile. Maturato il requisito di quota 100 la pensione verrà erogata dopo tre mesi. Attenzione: si potrebbe slittare sino a sei mesi se le domande per il pensionamento dovessero essere superiori alle previsioni. Per di dipendenti pubblici la finestra di quota 100, come noto, è comunque a sei mesi e dunque il primo assegno di pensione anticipata arriverà dunque un semestre dopo il raggiungimento di quota 100.

Pensioni quota 100, i tagli in arrivo con il maximemendamento del Governo in Senato. Indicizzazioni e pensioni d'oro. Pensioni news

Fra le principali misure che saranno introdotte nella legge di Bilancio 2019 con il maxiemendamento del governo, arrivato in Aula al Senato, ci sara' un taglio di 2,7 miliardi ai fondi per quota 100, che scendono cosi' da 6,7 a 4 miliardi. La dote per la misura fortemente voluta dalla Lega sale di 1,3 miliardi nel 2020 e di 1,7 miliardi nel 2021.

PENSIONI D'ORO: Il contributo sulle pensioni d'oro sarà del 15% per i redditi tra 100.000 e 130.000 euro e andrà a salire fino ad arrivare al 40% per quelli superiori a 500.000 euro. Le fasce sono complessivamente 5 e, oltre alla minima e la massima, è previsto un prelievo: del 25% per i redditi tra 130.001 e 200.000 euro; del 30% per i redditi tra 200.001 e 350.000 euro; del 35% per i redditi tra 350.001 e 500.000 euro.

INDICIZZAZIONE PENSIONI: Taglio dell'aumento delle pensioni, in base all'incremento dell'inflazione. Gli assegni saranno rivalutati al 100% per gli importi fino a 3 volte il minimo (1.521 euro); del 97% per gli importi tra 3 e 4 volte il minimo; del 77% per gli importi tra 4 e 5 volte il minimo; del 52% per gli importi tra 5 e 6 volte il minimo; del 47% per gli importi tra 6 e 8 volte il minimo; del 45% per gli importi tra 8 e 9 volte il minimo; del 40% per gli importi superiori a 9 volte il minimo.

Pensioni quota 100 non esiste più? Uil in allarme. Ecco perché Pensioni news

Pensioni: Quota 100 o quota 101, 102...? Continua il dibattito sulla forma delle pensione anticipata. Tito Boeri (presidente Inps) aveva acceso la miccia nella scorse ore. Matteo Salvini gli ha immediatamente risposto. Ora è la Uil a porre la questione e chiedere chiarimenti. "Se le indiscrezioni di questi giorni corrispondessero al vero, quota 100 non esisterebbe piu'. Infatti, l'ipotesi di inserire le finestre o specifici requisiti fa si' che, di fatto, la quota 100 diventi 101, 102, 103... Il Governo dopo mesi di annunci deve garantire la reintroduzione di una piena flessibilita' di uscita per eta' intorno ai 62 anni", ha detto Domenico Proietti, segretario confederale Uil. E rilancia anche il tema di quota 41 pensioni (che il governo Lega-M5S vorrebbe attuare nel medio periodo per tutti, se tutto filerà liscio dopo il triennio di quota 100), opzione donna e tutta una serie di misure di tutela pensionistica per i lavoratori. "Occorre comunque garantire la possibilita' di andare in pensione con 41 anni di contributi. Bisogna, poi, valorizzare ai fini previdenziali il lavoro di cura delle donne e la maternita', prevedere meccanismi che tutelino le future pensioni dei giovani, prorogare opzione donna e completare la salvaguardia degli esodati. E', altresi', fondamentale che si proroghi l'ape sociale cosi' da garantire un'uscita dal lavoro a tutte le categorie meritevoli di tutela come i disoccupati, i disabili e chi svolge mansioni gravose. Su questi temi il Governo farebbe bene, anche se in extremis, a confrontarsi con i sindacati per trovare soluzioni positive alle attese dei lavoratori".

Pensioni quota 100 e riforma: Salvini, "Boeri rema contro. Si dimetta e si candidi Pd". Pensioni news

Matteo Salvini risponde duramente a Tito Boeri, presidente dell'Inps, che aveva critica il governo, in particolare sulla riforma pensioni e sui metodi di attuazione di quota 100 (definita quota 102). "Da mesi Boeri rema contro il governo e disinforma gli italiani, difendendo una legge sciagurata come la Fornero. Perche' per coerenza non si dimette e si candida alle primarie del Pd? Noi andiamo avanti sulla via del diritto al lavoro e alla pensione, problemi che evidentemente Boeri non ha", ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini.

MANOVRA, PENSIONI: CONTE, CONTRIBUTO SU PENSIONI D'ORO E' MISURA DI EQUITA'

In manovra è previsto il "contenimento delle spese pensionistiche" e "si interviene sulle pensioni d'oro con un contributo temporaneo e progressivo per scaglioni di reddito, una misura di equità sociale da cui abbiamo ricavato maggiori risorse". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nell'informativa al Senato sulla manovra.

Pensioni Quota 100, Brambilla: "Un ritorno al passato per l'Italia. Ecco perché". Pensioni news

Quota 100 pensioni e la riforma pensionistica in generale non piace ad Alberto Brambilla, presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali. 'La riforma delle pensioni così come è impostata è un ritorno a un passato che francamente auspicavo non ci fosse'', ha spiegato l'economista ed esperto di previdenza, Alberto Brambilla, in un'intervista al Tg2000, il telegiornale di Tv2000. E spiega cosa non gli piace della riforma delle pensioni e quota 100. ''Sia il divieto di cumulo sia le finestre - ha aggiunto Brambilla - sono cose che abbiamo già visto negli anni passati, ci abbiamo messo dieci anni per eliminarli. La riforma Monti-Fornero ha bloccato tante persone. Oggi abbiamo persone che hanno raggiunto quota 108 che sono bloccate, alcuni anche da 5 anni. Se si fosse dovuta destrutturare la riforma Monti-Fornero, sapendo che le domande il prossimo anno saranno 300 mila, io avrei prima mandato in pensione quelli che hanno raggiunto quota 106-107-108 poi tre mesi dopo quelli con quota 105 ma senza imporre il divieto di cumulo e senza imporre finestre, facendo uno sviluppo organico. La legge però non è ancora scritta, la stiamo aspettando''.

Pensioni d'oro: taglio finanzierà opzione donna. Riforma pensioni news

Il Governo Lega-M5S ha trovato la quadra sul taglio delle pensioni d'oro, tanto caro ai 5 Stelle. Secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe restare il taglio fino al 40%. Il taglio alle pensioni d'oro finanzierà l'opzione donna. Al momento può essere attivata solo dalle lavoratrici con 57 anni di età (lavoratrici dipendenti) o 58 anni di età (autonome) e 35 anni di contributi (entrambi maturati entro il 31 dicembre 2015). Con la proroga sarà possibile maturare i requisiti almeno fino al 2018 o entro una finestra successiva disposta dalla norma. Potrebbero accedere a opzione donna le lavoratrici nate entro il 31 dicembre del 1959 se dipendenti e entro il 31 dicembre 1958 se autonome (ovviamente sempre con 35 anni di contributi). L'assegno pensionistico di opzione donna arriverà dopo 12 mesi (dalla maturazione dei requisiti) per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome e per le lavoratrici "miste".

Pensioni, QUOTA 100 LIGHT solo per 350mila persone. Le altre opzioni pensionistiche. Riforma Pensioni news

Per chi non può aderire a quota 100 pensioni ci saranno le altre 5 opzioni pensionistiche già note: pensione di anzianità (67 anni con almeno 20 anni di contributi pensionistici), quota 42 (ossia 42 anni e 10 mesi di contributi, che il governo Lega M5S vorrebbe trasformare in quota 41 per tutti nel 2022), Ape Sociale (63 anni se disoccupato o con malati da accudire), Opzione Donna, precoci e usuranti (41 anni di contributi).

Pensioni quota 100, Durignon: parte subito e senza penalizzazioni. PENSIONI NEWS

Quota 100 pensoni "partira' subito e senza penalizzazioni". Lo spiega il sottosegretario al Lavoro, il leghista Claudio Durigon, intervistato dal Corriere della Sera. "per quota 100 nel 2019 - aggiunge - basteranno circa 4,7 miliardi, cioe' 2 in meno di quanto abbiamo stanziato nel disegno di legge di Bilancio. Inoltre mandiamo a Bruxelles un messaggio importante", cioe' "che questa misura non e' strutturale ma avra' una durata triennale per svuotare il bacino dei lavoratori bloccati dalla riforma Fornero".

PENSIONI QUOTA 100. Finestre, Tfr e penalizzazioni: i paletti. Pensioni news

Quota 100 pensioni va avanti, ma vista la trattativa tra Governo e Ue sulla manovra ci potrebbero essere dei paletti. Intanto un breve riassunto: con quota 100 si va in pensione con 62 anni e 38 di contributi. E Il provvedimento a regime potrebbe interessare circa 430 mila lavoratori che vogliono lasciare lavoro. I paletti? Il primo, come sottolinea Repubblica, riguarda proprio l'età e le possibili penalizzazioni sull'assegno. Chi dribbla la legge Fornero per andare in pensione con Quota 100 potrebbe subire una decurtazione (si parla del 21-22% ma siamo ancora alle ipotesi). La Ragioneria dello Stato punta sul fatto che gli indecisi alla luce di un assegno pensionistico ridotto scelgano di restare a al lavoro fino alla pensione di anzianità. Altro giallo: Quota 100 diventerà una misura strutturale o avrà natura temporanea? Nel secondo caso la cosa potrebbe spingere ad un esodo consistente verso la pensione. Il terzo paletto legato a quota 100 potrebbe essere il differimento del pagamento del Tfr per gli statali. Un possibile deterrente per l'uscita anticipata. Paletto numero quattro: possibile il mantenimento del blocco delle rivalutazioni sugli assegni superiori a quattro volte il minimo. Con risparmio di un miliardo. I paletti su quota 100 permetterebbero un minore afflusso di lavoratori verso la pensione anticipata con conseguente risparmio per le casse dello Stato. E un forte aiuto nella trattativa tra il Governo Lega-M5S e l'Ue sulla manovra.

PENSIONI QUOTA 100, PREMIER CONTE TRATTA CON L'UE. Riforma Pensioni news

"Sulle pensioni c'è in corso una interlocuzione con Bruxelles. Abbiano detto più volte che la legge Fornero non è un totem. Stiano valutando in queste ore le relazioni e le simulazione dei tecnici per valutare l'impatto economico di quota 100". Così il premier Giuseppe Conte, a quanto si apprende, ai sindacati nel corso dell'incontro a palazzo Chigi sulla manovra.

Pensioni quota 100 e pensioni d'oro: Salvini contropiede su Di Maio. PENSIONI NEWS

Quota 100 pensioni vive giorni apparentemente più tranquilli. E ' Il taglio alle pensioni d'oro che porta qualche nube. Matteo Salvini spiega che "e' nel contratto, ci sara'" ma "secondo me nella forma piu' utile: un blocco degli aumenti per le pensioni non coperte dai contributi sopra i 5mila euro". Il vicepremier e ministro dell'Interno lo ha detto a Milano, rispondendo alle domande dei cronisti a margine di un incontro nella sede di Assolombarda. Il modo in cui operare sulle pensioni d'oro sarà tema di dibattito in queste ore. "Mi sembra un segnale di giustizia e equita' sociale", ha considerato. A chi lo incalzava domandandogli se l'altro vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio sia d'accordo con questa posizione, ha replicato: "Di Maio la pensa cosi', poi sulla forma con cui intervenire il dibattito e' aperto". Il taglio delle pensioni d'oro riguardera' comunque "poche centinaia o migliaia di persone" ha precisato, quindi se le loro pensioni "non sono coperte dai contributi, sono soldi che devono tornare indietro" ha concluso.

Pensioni, Salvini: tagliare alte e vitalizi sono simboli di equità

"Il taglio delle pensioni d'oro e dei vitalizi sono simboli di giustizia ed equita' sociale". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a In Mezz'ora in piu', su Rai 3.

Pensioni, Di Maio, "a febbraio pensioni minime e disabilità a 780 euro". Pensioni news

Non solo quota 100 pensioni. "A febbraio la pensione minima verra' alzata a 780 euro a tutti pensionati in difficolta' e anche le pensioni di invalidita'" verranno portate "a 780". Lo ha detto il vicepremier di Maio a margine del vertice a Palazzo Chigi.

Pensioni, Di Maio, in Senato taglio pensioni d'oro da 25% a 40%. Pensioni news

"Il taglio delle pensioni d'oro entrera' nella legge di bilancio al Senato la settimana prossima e quindi passiamo dal 25% al 40% di tagli sulle pensioni d'oro". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a margine del vertice a Palazzo Chigi sulla manovra.

Manovra pensioni quota 100: Salvini, "nessun rinvio". Pensioni news

"Non mi risulta nessun rinvio su quota 100 per le pensioni". A ribadirlo a "Radio anch'io" e' il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il vicepresidente del Consiglio garantisce che la quota 100 pensioni partirà a inizio 2019. Il ministro dell’Interno smentisce l’ipotesi secondo cui l’avvio del superamento della legge Fornero in tema di pensioni possa essere rinviato, insieme al reddito di cittadinanza, a metà dell’anno prossimo. “Sono fantasie giornalistiche”, dice Salvinii intervistato da Giorgio Zanchini a Radio Anch’io, su Radio

Pensioni quota 100, Boeri: "Simulazioni Inps su pensioni? Siamo oltre quota 100". Pensioni news

Le simulazioni fatte dall'Inps sulle ipotesi di intervento in materia previdenziale sono ormai "oltre quota 100". Risponde con una battuta il presidente dell'Inps, Tito Boeri, ai giornalisti che gli chiedono se vi siano novita' sul fronte pensioni. Ha spiegato Boeri: "Cominciano ad arrivare le carte", "ci sono delle bozze" su cui non e' possibile compiere valutazioni. Il presidente dell'Inps aspetta di vedere il testo definitivo per esprimersi: "Sono state formulate tantissime proposte - ha dichiarato Boeri a margine di una iniziativa Inps - vediamo quali saranno gli esiti"

PENSIONI QUOTA 100 SI'. APE SOCIALE ADDIO. QUOTA 41 NON ORA. Riforma Pensioni news

Quota 100 pensioni avanti a tutta. Poi verrà 'pensionata da quota 41 fra tre anni. Addio invece all'Ape Sociale. Contrariamente alle voci dei giorni scorsi non sarà prorogata di un anno. Bocciato l'emendamento Pd. Il motivo lo ha spiegato il sottosegretario Garavaglia. “Il governo svolgerà un’analisi organica delle misure in materia pensionistica, prefigurando il rischio che la misura dell’Ape sociale possa sovrapporsi a quella di quota 100, il che comporterebbe uno spreco di risorse“. L’emendamento Pd per prolungare l'Ape Sociale era stato per rendere strutturale la misura di welfare che consentiva di arrivare alla pensione a determinate categorie di lavoratori: caregiver, disoccupati, disabili, lavori gravosi. A proposito dell'APE SOCIALE nel periodo novembre 2017-luglio 2018, il numero di domande per l'anticipo pensionistico sociale (Ape Sociale) presentate dai lavoratori disoccupati è di 57.572 pari al 65,8% del totale. Le domande accolte sono 21.009, pari al 24% diquelle presentate. In pratica, meno di una domanda su quattro. E' quanto emerge dal Rendiconto sociale 2017 dell'Inps, presentato questamattina a Roma dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (Civ) dell'Istituto.

Pensioni quota 100 e quota 41: i tempi. Pensioni news

L’ipotesi più probabile è quella di Quota 100 è che vada avanti per tre anni, fino al 2021, sostituita poi dalla pensione anticipata con 41 anni di contributi (che consentirà di andare in pensione con 41 anni di contributi, indipendentemente dall’età), con ogni probabilità attraverso emendamenti alla Legge di Bilancio.

PENSIONI QUOTA 100, Durignon chiarisce sui paletti. Riforma pensioni news

La norma su quota 100 pensioni "va secondo i piani, non c'è nessun paletto che sposti in avanti quota 100. Chi avrà 62 anni di età e 38 di contributi l'anno prossimo potrà andare in pensione". Lo ha detto il sottosegretario al ministero del Lavoro, Claudio Durigon, a margine della presentazione del Rendiconto sociale 2017 del Civ Inps. "Non vogliamo penalizzare nessuno, andiamo avanti - ha chiarito - per la nostra strada. E' una manovra intelligente e vogliamo svuotare il bacino che si è formato negli ultimi 7 anni". "Sul reddito di cittadinanza - ha aggiunto - l'Inps deve avere un ruolo come tutti gli altri soggetti".

Pensioni quota 100 diventa quota 104? Ecco la verità. Riforma Pensioni news

"Il prossimo anno potrà lasciare il lavoro chi ha compiuto 62 anni di età e versato contributi per almeno 38 anni. La Quota 100, appunto". Parola di Claudio Durigon, il sottosegretario al lavoro che ha in mano il dossier sulla riforma Quota 100 pensioni. Lo ha detto in un'intervista a Il Messaggero. Quando andrà concretamente in pensione con quota 100 il primo lavoratore? "Dipende se è un dipendente pubblico o privato. Per i privati chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre del 2018, riceverà la prima pensione ad aprile del prossimo anno. Per i dipendenti privati abbiamo previsto infatti delle finestre trimestrali di uscita. Il dipendente pubblico a ottobre. Per i dipendenti pubblici, oltre alla finestra trimestrale, stiamo ragionando su un preavviso di sei mesi per consentire al ministro della Funzione pubblica, Giulia Bongiorno, di svolgere i concorsi pubblici necessari a sostituire il personale che lascerà il lavoro. Vanno evitate carenze di lavoratori nella Pubblica amministrazione". Durignon a Il Messaggero ha anche specificato che la platea degli aventi diritto al ritiro con Quota 100 pensioni sarà di circa 350 mila persone nl 2019.

Pensioni quota 100 diventa quota 104? Salvini smentisce. "Bufala". Pensioni news

Quota 100 pensioni con una modifica in extremis? I primi che potranno lasciare il lavoro in anticipo sono quei lavoratori che al 31 dicembre 2018 hanno maturato 40 anni di contributi con 64 anni di età. La proposta è del professor Alberto Brambilla, direttore del centro studi di Itinerari Previdenziali e tecnico vicino alla Lega. Secondo quanto riporta Il Corriere l'idea è di ridurre i costi del nuovo sistema previdenziale che va a superare la legge Fornero. "La prima necessità è risolvere i problemi della legge Fornero. Fatto questo chiarimento — spiega Brambilla — ci sono due elementi pratici di cui tenere conto: nel prossimo mese di gennaio l’Inps non può ricevere in un sol colpo quasi 300 mila nuove domande di pensionamento, l’altro punto è che un meccanismo del liberi tutti costerebbe più di 7 miliardi di euro". Con il nuovo schema di quota 100 pensioni i primi a lasciare il lavoro saranno coloro che hanno maturato i requisiti al 31 dicembre 2018 da almeno due anni. Poi ecco le uscite di tutti coloro che hanno raggiunto i limiti fissati da Quota 100 pensioni da più di 18 mesi e meno di 24. Quindi avanti per scaglioni. In sintesi secondo questa logica Quota 100 pensioni non si tocca, ma il sistema previdenziale nuovo potrebbe essere chiamato "Quota 104" dato che chi va via ha maturato i requisiti da almeno due anni. Secondo Brambilla la platea delle prime uscite potrebbe arrivare a circa 250mila unità. Salvini però boccia come "bufala" questa quota 104 pensioni. Ai microfoni di Rtl 102.5 spiega: "Quota 100 è 62 anni di età e 38 di contributi senza penalizzazioni. Questo l'impegno preso e lo porterò fino in fondo". Anche il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon giura: "Quota 100, 62 e 38, rimane come era. Non c'è nessun taglio". Adesso bisogna attendere il testo per capire nel dettaglio quali saranno le procedure per l'uscita dal lavoro.

Pensioni quota 100? SALVINI LANCIA QUOTA 41. Riforma Pensioni news

Pensioni quota 100? SALVINI VA OLTRE: "OBIETTIVO QUOTA 41". Pensioni news

Quota 100 pensioni è solo il primo passo di un cammino che cambierà il sistema pensionistico italiano. Il traguardo si chiama quota 41. Lo ha ribadito Matteo Salvini (in un'intervista a Maria Latella a Sky Tg 24). E ha spiegato che c’è un «pacchetto da circa 6,5 miliardi di euro per iniziare a smontare la Fornero: è l’inizio di un percorso di 5 anni il cui obiettivo finale è quota 41» le parole del vicepremier. Sulla tempistica delle uscite, Salvini spiega: «Non so se il 16 febbraio o il 3 marzo», dipende anche da «quanti sceglieranno». Quota 100 pensioni è un'occasione che riguarda «600mila italiani». Claudio Durigon pensa a una entrata a regime ad aprile, Salvini - che nelle scorse ore si era sbilanciato su febbraio - resta più ottimista: «Io spero anche prima». La formula di quota 100 pensioni è confermata: serve un minimo di età anagrafica (62 anni) e prevideziale (38 di contributi). La pensione anticipata, ha detto a Maria Latella, sarà «senza penalizzazioni», ma ovviamente Salvini ha sottolineato che «se vai 4 anni prima non ti do i 4 anni che non hai versato».

Pensioni QUOTA 100 assegno più basso. Lo studio Cisl. Pensioni news

Quota 100 pensioni porterà un assegno più basso rispetto a chi sceglie di ritirarsi seguendo le attuali regole. L’allarme è di uno studio della Cisl, “Il barometro Cisl” e riportato dal Corriere della Sera. Chi sceglie quota 100 avrà dunque una pensione inferiore rispetto a chi uscirà dal lavoro a 67 anni (pensione di anzianità). La perdita netta va dal 16% al 22,3%. Lo studio Cisl però sottolinea che quota 100 pensioni premia i lavoratori “forti”, cioè ossia chi, a 62 anni ha versato tra i 38 e i 42 anni di contributi.

Pensioni: Boeri, ipotesi condono contributi autonomi pericolosa. RIFORMA PENSIONI NEWS

Il presidente dell'Inps, Tito Boeri, e' preoccupato per "l'ipotesi condono sui contributi per i lavoratori autonomi". Lo ha detto durante un convegno organizzato dall'Inps e dal Cnel. I lavoratori autonomi che non hanno versato i contributi avrebbero il doppio vantaggio di poter accedere alla pensione anticipata e di poter versare contributi a condizioni agevolate. "E' pericoloso - e' stato il monito di Boeri - e spero che questa disposizione non ci sarà".

PENSIONI QUOTA 100, Durigon, 'fondo per quota 100 sara' meno di 6,7 miliardi'. Pensioni news

Il fondo per quota 100 pensioni nel 2019 sara' inferiore a 6,7 miliardi. Lo ha detto il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, conversando con i giornalisti a margine di un convegno al Cnel. "I conteggi che abbiamo quest'anno sono inferiori a 6,7 miliardi", ha spiegato rispondendo a una domanda sui fondi necessari per la riforma delle pensioni.

PENSIONI QUOTA 100 modifiche? Parla Durignon (Lega). PENSIONI NEWS

Quota 100 pensioni e reddito di cittadinanza? Non subiranno modifiche. "Queste misure ci sono, permangono, hanno le coperture, probabilmente abbiamo delle risorse in piu' che ci ha richiesto l'Europa sui famosi investimenti. Non c'e' mai stato alcun dubbio da parte nostra. Le verifiche in corso sono relative a quanti soldi possiamo investire con i risparmi del primo anno. Proseguiremo sul superamento del Jobs Act. Ripristino Articolo 18? Non e' nel contratto di governo". Claudio Durigon, deputato della Lega e sottosegretario al Lavoro, e' intervenuto ai microfoni della trasmissione "L'Italia s'e' desta" su Radio Cusano Campus.

PENSIONI QUOTA 100, ecco gli effetti su le aziende pubbliche e private. PENSIONI NEWS

Quota 100 pensioni, Sottosegretario al Lavoro Durigon (Lega) spiega i primi effetti che avrà la riforma pensioni: “Siamo partiti con una riforma annunciata che coprirà una platea di circa 350mila persone. Questa è un’opzione e non un vincolo per il lavoratore, ma crediamo ci sia un buon tiraggio di quest’azione. A fronte di questo, già nel pubblico impiego abbiamo sbloccato il turnover e ci sarà un rapporto di 1 a 1 tra entrate e uscite e ci sarà un risparmio per la PA. Per quanto riguarda il privato, dove non ci sarà il rapporto sicuro 1 a 1, ci sarà comunque un apporto all’azienda per renderla più economica e per renderla più appetibile sul mercato del lavoro”, le sue parole a Radio Cusano Campus.

Pensioni QUOTA 100: costi, paletti e contributi. RIFORMA PENSIONI NEWS

Pensioni quota 100 e sussidio, ecco i veri costi. Finestre d'uscita e contributi. Ape Social e Opzione donna confermati. RIFORMA PENSIONI NOTIZIE

Pensioni quota 100. ecco i veri costi di QUOTA 100 e sussidio - RIFORMA PENSIONI NEWS

Riforma pensioni news. "Quota 100 e sussidio costano meno del previsto. Possibili piu' investimenti". A dichiararlo, intervistato dal 'Corriere della Sera', e' il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon (Lega) che non esclude la possibilita' di 'ritocchi'al tetto del 2,4% di deficit previsto per la manovra. "Stiamo ragionando, c'e' una riflessione in corso per arrivare a una valutazione definitiva sui conteggi. Poi, non so se scriveremo 2,3% o altro". "Sono in corso una serie di analisi. Quello che deve essere chiaro e' che i due cardini della nostra manovra non verranno toccati, intendo dire che l'intervento sulle pensioni, con quota 100, e il reddito di cittadinanza non sono in discussione". "Sono in corso una serie di verifiche, perche' abbiamo evidenza che le due misure che contraddistinguono la legge di Bilancio costeranno meno del previsto, quindi ci sono piu' soldi per gli investimenti. Ed e' in quella direzione che sposteremo piu' risorse, spiegando bene a Bruxelles l'effetto e l'impulso che possono generare sul fronte della crescita".

Pensioni quota 100: il governo potrebe restringere la platea? Rumors. Riforma Pensioni news

Matteo Salvini potrebbe restringere il numero dei potenziali beneficiari di quota 100 pensioni che, secondo le recenti stime elaborato dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio si aggira attorno alle 620 mila persone (se si comprendono anche i pensionandi che si accingono a richiedere la pensione anticipata e i lavoratori precoci). Stando a queste indiscrezioni, l'obiettivo del segretario federale della Lega Salvini sarebbe d presentare a Bruxelles una manovra con le opportune correzioni per strappare il via libera alla Commissione Europea: nelle prossime settimane inizierà infatti l'iter parlamentare della manovra e si punta ad aggiustare il tiro in vista del gennaio. La cosa che non convincerebbe il vicepremier del Movimento 5 Stelle, che sarebbe intenzionato ad portare avanti la linea iniziale: per lui la bocciatura della manovra sarà sul deficit per un costo che si aggira tra i 10 e i 20 miliardi di euro e non sul debito.

PENSIONI QUOTA 100 BOCCIATA DALL'OCSE. Allarme. Riforma Pensioni news

L'Ocse boccia quota 100 pensioni, la misura proposta dal governo Conte per superare la Riforma Fornero sulle pensioni. "La riduzione dell'eta' pensionabile - si legge nell'Economic Outloo 2018 dell'Ocse - peggiorera' la disuguaglianza intergenerazionale, aumentando la gia' alta spesa pensionistica e ridurra' la crescita a lungo termine, riducendo l'eta' lavorativa della popolazione". Secondo l'Ocse il governo Lega-M5S "ha giustamente l'obiettivo di aiutare i poveri, ma data la sua composizione, i benefici sulla crescita di queste saranno probabilmente modesti, soprattutto a medio termine. Il reddito minimo garantito rafforza notevolmente i programmi anti-poverta', ma per essere efficace e contenere i costi il governo deve accelerare le riforme per migliorare la ricerca di lavoro e i programmi di formazione, nonche' politiche di inclusione sociale

Pensioni quota 100 riforma: arriva il decreto legge. RIFORMA PENSIONI NEWS

Quota 100 e la riforma delle pensioni annunciata dal governo potrebbero essere adottate per decreto legge. Lo annuncia all'Adnkronos il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon. "Stiamo valutando -afferma- anche l'ipotesi del decreto legge. L'alternativa è un emendamento alla manovra". Ma andiamo ad analizzare tutte le news sulla prossima riforma pensioni: quota 100 e non solo.

PENSIONI QUOTA 100 FINESTRE D'USCITA E CONTRIBUTI: I DETTAGLI PER I PENSIONATI ANTICIPATI. RIFORMA PENSIONI NEWS

Quanto alle novità in arrivo Durigon conferma gran parte delle ipotesi circolate: da quota 100 pensioni con 38 anni di contributi e 62 di età, al contributo di solidarietà per le pensioni d'oro, passando per la reintroduzione delle finestre d'uscita. Quota 100: potranno lasciare anticipatamente il lavoro le persone con almeno 38 anni di contributi e 62 di età. Sono reintrodotte le cosiddette finestre d'uscita nel numero di 4, una ogni tre mesi, il che significa che per uscire dal lavoro una volta raggiunto il requisito occorre aspettare la prima finestra utile. Viene comunque ipotizzato un meccanismo di finestra mobile di 3 mesi che fa in modo che dalla maturazione del requisito non si superano mai i tre mesi per andare in pensione.

PENSIONI QUOTA 100 FINESTRE E PREAVVISO DEI DIPENDENTI PUBBLICI. RIFORMA PENSIONI NEWS

Quota 100 pensioni e dipendenti pubblici: per i dipendenti pubblici oltre al meccanismo delle finestre viene introdotto anche un preavviso di 6 mesi che servirà agli uffici per gestire eventuali richieste massicce che potrebbero mettere in difficoltà il funzionamento stesso della macchina amministrativa.

PENSIONI D'ORO, CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'. RIFORMA PENSIONI NEWS

Per le pensioni d'oro verrà introdotto un contributo di solidarietà per 5 anni accompagnato dal raffreddamento dell'indicizzazione. In particolare, il contributo di solidarietà dovrebbe portare poco più di un miliardo di euro nelle casse dello Stato in 5 anni e colpirà le pensioni di importo lordo superiore a 90.000 euro annui con scaglioni differenziati: per gli importi superiori a 90mila euro, ma inferiori a 130mila euro, il taglio sarebbe dell'8%, per salire al 12% per le pensioni fino a 200mila euro, al 14% per quelle fino a 350mila euro lordi annui, per poi passare al 16% per quelle fino a 500mila euro lordi annui, per arrivare al 20% se la pensione supera la soglia dei 500 mila euro lordi annui. I tagli non si applicherebbero a chi ha una pensione interamente calcolata con il metodo contributivo. Indicizzazione: Dal raffreddamento dell'indicizzazione arriveranno invece circa 300 milioni l'anno. In pratica per le pensioni fino a 2.000 euro netti al mese ci sarà un aumento del recupero, mentre per quelle di importo superiore scatterà un progressivo raffreddamento della perequazione fino a un sostanziale azzeramento per le pensioni oltre i 5.000 euro netti.