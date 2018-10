Pensioni, Salvini detassa le pensioni in alcune regioni. Pensioni news

Pensioni, Salvini detassa le pensioni. Ma non in tutta Italia. Pensioni news

Pensioni, Matteo Salvini cala un nuovo asso nella riforma del sistema previdenziale. Non solo quota 100 (cara al leader della Lega) o le pensioni di cittadinanza (volute dall'M5S9. In attesa di mettere mano anche a quota 41, ora punta anche a detassare le pensioni in alcune regioni.

PENSIONI QUOTA 100 E NON SOLO: SALVINI, PREVEDIAMO DI DETASSARLE IN ALCUNE REGIONI - RIFORMA PENSIONI NEWS

Pensioni detassate in alcune regioni? Ecco le parole di Matteo Salvini: ''Ci stiamo lavorando. In alcune regioni del Sud detassare le pensioni &'', ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, ad Agorà su Rai Tre, riguardo l'ipotesi di detassare le pensioni in alcuni regioni del sud dell'Italia a chi volesse portare la residenza in queste zone.

Pensioni, spunta un nuovo paletto, ma siamo ancora alle ipotesi sulla Quota 100. Matteo Salvini nei giorni scorsi parlava di quota no limits, senza paletti. Ma qualche logica limitazione ci sarà. E' nota quella dei 38 anni di contributi (62+38 si può, 63+37 no ad esempio). Sembra confermato che (leggi)