Pescara, Sebastiani: "Zeman? Ipotesi futura, non ora"



"Zeman è stato il primo a essere incontrato, ci tenevo a esserci per il legame che c'è tra noi. Tra noi i rapporti sono buoni ma escludo venga ora. Questa squadra non è adatta a lui e al suo sistema di gioco. Vedremo comunque nelle prossime ore". Lo ha spiegato il presidente del Pescara Daniele Sebastiani. Sarà forse confermato Luciano Zauri dopo l'esonero di Massimo Oddo: "Probabile che resti lui fino a fine stagione. Ora sentiremo altri allenatori ma sempre per il futuro".



PESCARA, ZEMAN: "TUTTO PUO' SUCCEDERE"



"Se ho accettato la proposta? La proposta era di mangiare e l'ho accettata. Siamo andati a mangiare si mangia bene. I rapporti con Sebastiani sono come sempre. Se c'è la possibilità di allenare il Pescara? Tutto può succedere... Non mi sbilancio perché ora non c'è da sbilanciarsi", ha detto Zeman a Calciomercato.it. Il Boemo è stato protagonista della storica promozione in serie A del 2012, quando ha lanciato calciatori come Insigne, Immobile e Verratti.