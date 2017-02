Pescara, torna Zeman: contratto fino al 2018



Zdenek ZEMAN torna ad allenare il Pescara. Il tecnico boemo ha accettato la proposta del club biancazzurro. "ZEMAN ha assolutamente accettato la nostra proposta. Oggi sarà a Pescara", ha detto il numero uno del club abruzzese, Daniele Sebastiani, all'Adnkronos. L'allenatore dovrebbe firmare un contratto fino al 2018 e farà il suo esordio in panchina domenica contro il Genoa.



Pescara, Zeman ingaggio da 400mila euro. Il depistaggio di Sebastiani



Il contratto di Zeman dovrebbe aggirarsi sui 400 mila euro. L'accordo è un piccolo colpo di scena dato che Sebastiani nelle scorse ore aveva depistato tutti ("Escludo venga ora, questa squadra non è adatta a lui e al suo sistema di gioco"). Il Boemo e' stato protagonista nella stagione 2011-2012 della storica promozione in A con il Pescara che all'epoca aveva in squadra Immobile, Insigne e Verratti.