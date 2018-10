Piatek asta, Napoli accelera. Ma il Barcellona prova il blitz. E il Genoa...

PIATEK-NAPOLI, DE LAURENTIIS: "NE HO PARLATO CON PREZIOSI"

"Ne ho parlato con Preziosi ed il suo agente, ci dobbiamo incontrare. Lascio pero' tranquillo il nostro allenatore, che ha un triennale e vogliamo portarlo a sei. Io sono sereno e tranquillo, non ho necessita' di correre, non voglio fare aste". Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non nasconde l'interesse del club azzurro per il bomber polacco Piatek. "Senza nulla togliere a Piatek - prosegue il numero uno dei campani all'inaugurazione del Club Napoli di Solopaca - bisogna vedere se ha la possibilita' di rendere nel nostro organico cosi' come rende al Genoa. Non compriamo cosi', ma bisogna aspettare la crescita di alcuni elementi che puo' non essere immediata per l'allenatore". De Laurentiis tocca anche l'argomento San Paolo: "C'e' molto da lavorare, non e' in condizioni ottimali e le Universiadi porteranno dei lavori grazie anche all'intervento della regione per ulteriori somme che altrimenti non ci sarebbero state per sediolini, bagni, spogliatoi, impianti e varie situazioni. A quel punto bisognera' capire il negoziato col Comune per assegnarlo nei prossimi 100 anni oppure per una momentanea e lunga concessione, E' tutto da vedere e sistemare, siamo in contatto con l'assessore ed il capo di gabinetto per capire come andare avanti".

Piatek, il Barcellona lo vorrebbe a gennaio

Il Barcellona avrebbe Piatek come primo obiettivo di mercato per gennaio. I blaugrana lo vorrebbero con Valverde sponsor del possibile acquisto. Il club catalano è convinto che Piatek possa essere il sostituito di Luis Suarez. L’offerta sarebbe di sessanta milioni di euro per bruciare la concorrenza. Il Napoli è in prima, linea, ma Juventus, Roma e Inter sono nella partita.

Perinetti (Genoa): "Piatek resta fino a giugno. Osservatori di club tedeschi e spagnoli su di lui"

"Sono rimasto stupito dalla sua serenità. Soprattutto nell’ultimo periodo, dove più o meno tutti i giorni è al centro delle attenzioni mediatiche, mi ha colpito la maturità. Sembra vivere all’interno di una campana di vetro. E’ un ragazzo sano e quadrato, non si fa distrarre da nulla. Lui vive per il prossimo gol", ha spiegato il direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti in un’intervista rilasciata a Tuttosport. "Piatek è un attaccante diverso da tutti quello che ho avuto, come stile mi ricorda le grandi punte degli anni 60-70: tanti gol e poche parole". Perinetti aggiunge:"Negli ultimi tempi a Marassi abbiamo accreditato tanti osservatori e dirigenti di club tedeschi e spagnoli. In Italia tutte le big hanno preso informazioni, ma come ha detto il presidente Preziosi fino a giugno Piatek se lo godranno i tifosi del Genoa. Quotazione tra i 40 e i 60 milioni? Noi il prezzo non lo facciamo, dobbiamo ancora misurare i margini di crescita del ragazzo. Il prezzo lo faranno la consistenza delle varie offerte e la concorrenza