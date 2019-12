PIATEK, l'Atletico Madrid sull'attaccante del Milan e su Balotelli per gennaio

Ci sono Piatek e Balotelli nella 'lista dei desideri' dell'Atletico Madrid a caccia di un rinforzo in attacco per la sessione di mercato invernale. A quanto riporta il quotidiano spagnolo 'As' il tecnico Simeone e i dirigenti dei colchoneros hanno convenuto sulla necessità di un numero 9 di peso. Il direttore sportivo Andrea Berta è al lavoro per portare a Madrid un attaccante che dia garanzie, ma prima di tutto, per far quadrare i bilanci, l'Atletico è obbligato a vendere, e il nome giusto sembra essere quello del centrocampista francese Lemar che il club valuta 70 milioni.

ATLETICO MADRID SU PIATEK, MA ANCHE BELOTTI DEL TORINO

Tra i possibili partenti anche Saponjic, Vrsaljko e Arias. Nei 'desiderata' del 'Cholo' Simeone il nome in cima alla lista è quello di Rodrigo anche se sembra difficile poterlo raggiungere nel mercato di gennaio. C'è poi Cavani, l'uruguaiano gioca poco al Paris Saint Germain ma il suo cartellino costa troppo. La pista più plausibile porta in Italia, più precisamente a Milano e Torino. Sponda Milan un nome che piace all'Atletico Madrid è quello del 24enne polacco Piatek. Altro nome caldo quello del centravanti 'granata' e della Nazionale italiana, Andrea Belotti.