Piazza di Siena 2019, Virtual Reality a 360°

In occasione della 87° edizione del Concorso Ippico Internazionale Di Roma (CSIO) a Piazza di Siena è stata realizzata, per la prima volta in Italia, la diretta streaming del concorso ippico in modalità Virtual Reality 360°. Una straordinaria sperimentazione tecnologica, nell’ambito della produzione di contenuti video destinati alla trasmissione in diretta sul WEB e su APP, che ha garantito allo spettatore la fruizione delle immagini in 4K con un campo visivo di 360 gradi.

Grazie all’introduzione di questa nuova tecnologia tutti gli appassionati di equitazione hanno potuto vivere l’esperienza della prestigiosa competizione in modalità immersiva, una sorta di teletrasporto che ha permesso allo spettatore di assistere alla gara all’interno dello straordinario contesto paesaggistico di Villa Borghese orientando liberamente lo sguardo a 360 gradi e scegliendo tra diversi punti di vista.





Il servizio ha previsto tre delivery differenti:

• Streaming Youtube

• Trasmissione su piattaforma per smartphone e visori immersivi

• Una postazione Oculus Rift in area stampa. Una regia su ObVan, munita di tre antenne satellitari auto-puntanti, è messa a disposizione per il controllo e la gestione del servizio.

Un’ iniziativa del FISE in collaborazione con il CONI realizzata da DBW Communication in partnership con Round4U e con il sostegno dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ed Europea (ESA).