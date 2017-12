Pistorius ferito in prigione dopo una rissa per il telefono

Oscar Pistorius e' rimasto ferito in una rissa scoppiata nella prigione dove sta scontando la condanna a 13 anni per l'omicidio della fidanzata, Reeva Steenkamp.

Il 31enne ex campione paralimpico sudafricano stava chiamando da un telefono pubblico del carcere di Attridgeville, quando ha avuto diverbio con un altro detenuto innervosito perche' la conversazione andava troppo per le lunghe. L'episodio risale al 6 dicembre ma il Dipartimento penitenziario ne ha dato notizia solo ora spiegando di aver avviato un'indagine interna. Pistorius e' stato trasferito nel carcere a nord di Pretoria specializzato per detenuti con disabilita' nel novembre 2016. Nel mese scorso la Corte suprema d'appello ha piu' che raddoppiato la pena inflitta in primo grado all'ex Blade Runner, condannandolo per omicidio volontario.