PittaRosso Pink Parade 2019 da record: oltre 16.000 persone a Milano

Una splendida domenica milanese ha abbracciato oltre 16mila persone felici. Una marea da record: mai raggiunto questo numero in passato.

Una giornata straordinaria, un momento di festa in rosa, il colore che da sempre contraddistingue la PittaRosso Pink Parade (#PPP2019), sesta lieta invasione del capoluogo lombardo.



Lungo le strade del percorso di cinque chilometri, nel cuore pulsante ambrosiano (partenza e arrivo a Piazza Castello, la camminata si è snodata attraverso il Parco Sempione, Piazzale Cadorna, Piazza Cordusio, Piazza della Scala e via Monte Napoleone); gioia al Villaggio della PPP 2019 di piazza del Cannone. Perché l’evento - come sempre voluto e organizzato da PittaRosso, azienda leader nella vendita di calzature e accessori per tutta la famiglia – ha come obiettivo quello di raccogliere fondi destinati alla ricerca scientifica di Fondazione Umberto Veronesi. Motivo: sostenere Pink is Good, il progetto della Fondazione per la lotta contro i tumori femminili, ossia quelli di seno, utero e ovaio; finanziare la ricerca e sensibilizzare l'opinione pubblica, a testimonianza di come lo sport sia, oggi più che mai, uno degli aspetti fondamentali della prevenzione.

Finalità pienamente raggiunta. Record di presenze che fa guardare con ottimismo a un altro primato: quello dei fondi raccolti. Si potrà infatti donare in tutti i punti vendita PittaRosso sino alla fine di ottobre e le premesse sono più che incoraggianti.



Nel 2018 la PittaRosso Pink Parade aveva raccolto 956.945,38 euro a sostegno di Fondazione Umberto Veronesi e dello Studio P.I.N.K. per la ricerca scientifica nel campo dell’oncologia femminile, il che faceva raggiungere i circa 2.620.000 euro di incassi delle cinque edizioni, interamente devoluti.



Era stato fiducioso il ceo di PittaRosso, Marcello Pace, alla presentazione della PPP 2019: "Il 2018 è stato straordinario. Credo molto in questo progetto e quest'anno riusciremo a fare persino meglio, superando i numeri della passata edizione", così è stato. ”Il risultato di oggi ci emoziona. Siamo andati oltre ogni più rosea aspettativa e ringrazio tutti coloro che hanno camminato al nostro fianco e che ci hanno permesso di raggiungere questo importante traguardo”, ha dichiarato oggi sul palco all’arrivo Marcello Pace.

Il ricavato sarà interamente devoluto a Fondazione Umberto Veronesi che da anni, con il progetto Pink is Good, finanzia borse di ricerca e progetti di altissimo profilo scientifico.



Quest’anno i fondi raccolti permetteranno di continuare a finanziare lo Studio P.I.N.K., un progetto multicentrico pluriennale che mira a ridurre ulteriormente la mortalità da tumore al seno, migliorando l’integrazione tra le tecniche diagnostiche oggi disponibili per favorirne un uso personalizzato, e valutando le correlazioni tra stili di vita e insorgenza di malattia su un ampio numero di donne, per comprendere in maniera ancora più robusta come possiamo contribuire a prevenire questo tipo di tumore.



Fondazione Umberto Veronesi è impegnata anche sul fronte della divulgazione creando progetti che promuovono l’importanza della prevenzione come ad esempio il gruppo delle Pink Runner, ex pazienti colpite da un tumore femminile, come seno, utero e ovaio, che hanno partecipato negli anni a mezze o maratone internazionali dimostrando ancora una volta quanto sia fondamentale l’attività fisica come arma di prevenzione. Un progetto che continua anche per l’anno 2020 con il reclutamento di nuove ambassador che faranno parte dei 12 gruppi presenti su tutto il territorio italiano.