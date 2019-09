PittaRosso Pink Parade: Wakeup Cosmetics sostiene la Fondazione Veronesi

Wakeup Cosmetics partecipa alla PittaRosso Pink Parade e sostiene la Fondazione Umberto Veronesi



Domenica 6 ottobre il fiume rosa della PittaRosso Pink Parade si snoderà per Milano e Wakeup Cosmetics sarà per la prima volta uno dei partner d'eccezione.

Si sta preparando il terreno per la sesta edizione della PittaRosso Pink Parade, la camminata non competitiva dedicata alla Fondazione Umberto Veronesi a sostegno del progetto Pink is Good, contro il tumore al seno e gli altri tumori femminili.

Il 6 ottobre 2019, insieme a migliaia di donne scenderà in campo anche Wakeup Cosmetics Milano, che alla PittaRosso Pink Parade dedica lo smalto Flamengo: «La PittaRosso Pink Parade è un evento importantissimo, un progetto a cui abbiamo pensato di aderire con entusiasmo ma soprattutto con orgoglio» afferma Gianluca De Nicola, General Manager di Wakeup Cosmetics. «Il nostro obbiettivo è essere parte del progetto e contribuire a finanziare la Ricerca Scientifica, così come sensibilizzare sull'importanza della prevenzione, che è fondamentale. E la Pink Parade, con il suo spirito gioioso, riesce benissimo a trasmettere questo messaggio».



La partecipazione di Wakeup Cosmetics sarà particolarmente articolata, proprio per la precisa volontà di comunicare e stimolare il maggior numero di persone possibile.



Si parte con la presenza di un gazebo Wakeup Cosmetics al Villaggio in Piazza del Cannone nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 ottobre. Qui make-up artist professionisti offriranno una seduta di make-up a tutte le donne, donando un momento di serenità e piacevolezza.



Sabato 5 la beauty youtuber e make-up artist Erikioba salirà sul palco del Villaggio per dispensare consigli e realizzare 4 mini-tutorial utilizzando i prodotti Wakeup Cosmetics.



La mattina del 6, alla partenza della camminata, verranno distribuiti tattoo temporanei con il logo del sole Wakeup Cosmetics per l’occasione in versione “pink” per rendere ancora più colorata e vivace la giornata.



All'interno del pacco gara i partecipanti troveranno flyer Wakeup Cosmetics e un buono sconto del 50% valido per acquisti effettuati presso i punti vendita Wakeup Cosmetics entro il 31 ottobre.



Infine ma non ultimo, per tutto il mese di ottobre, mese della prevenzione, verrà devoluto il 50% dei ricavi della vendita dello smalto Flamengo alla Fondazione Umberto Veronesi per sostenere in modo attivo il progetto Pink is Good.

«La missione di Wakeup Cosmetics è valorizzare la naturale bellezza di tutte le donne in tutte le condizioni. Le aziende hanno sempre una grande responsabilità nei confronti della società, per cui è e doveroso impegnarsi in progetti, come la Pittarosso Pink Parade, che mirino alla sensibilizzazione rispetto a tematiche che affliggono un numero importante di persone. – commenta Gianluca De Nicola – Crediamo sia una priorità, perciò appoggiamo questa iniziativa con i mezzi che abbiamo a disposizione. Sosteniamo la bellezza e nella nostra visione la bellezza dev'essere qualcosa di trasversale a disposizione di tutti, che contribuisce a far stare meglio le persone. Wakeup Cosmetics ha un punto di contatto privilegiato con le donne e vogliamo essere partner di progetti come questo, che raggiungano un numero elevato di persone. Ci auguriamo che questa edizione sia solo l'inizio di una collaborazione lunga e duratura».

Le iscrizioni alla Pink Parade, oltre che su http://www.pittarossopinkparade.it e presso i punti vendita della rete PittaRosso, sono possibili anche all'interno del punto vendita Wakeup Cosmetics di Milano in Corso Buenos Aires, 16.