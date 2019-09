Calcio: Pjanic si ripete, CR7 chiude e la Juventus vola

Quinta vittoria stagionale in campionato per la Juventus che allo Stadium supera 2-0 la Spal grazie a una rete per tempo, allo scadere go,l di Pjanic, al 77' il raddoppio di Ronaldo. La squadra di Sarri, in attesa di Sampdoria-Inter, balza momentaneamente in vetta alla classifica con 16 punti, ultima con 3 punti la Spal. Al 9' la prima conclusione è di marca bianconera, Khedira di testa non trova la porta. Al 34' verticalizzazione per Dybala che punta la posta, con un dribbling si libera di un difensore in marcatura e arriva al tiro, la conclusione a giro viene respinta in angolo da Berisha. Al 43' Ronaldo sulla destra pesca Ramsey, l'incornata dell'ex Arsenal a botta sicura viene intercettato sulla linea di porta da Berisha che si salva di piedi. Sul finale di tempo la rete del vantaggio bianconero: il portiere ospite respinge di Matuidi, interviene Khedira che serve Pjanic, il bosniaco di destro insacca.