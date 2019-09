Pjanic sul gol di Brescia-Juventus: "Da lì pensate solo ad esultare"

Miralem Pjanic dopo lo splendido gol di Brescia-Juventus (1-2) scrive su Instagram: "Da quella posizione non preoccupatevi di dove finirà il pallone, scegliete soltanto chi abbracciare per primo di fianco a voi". Il destro destroal volo dal limite (dopo un calcio di punizione di Dybala respinto dalla barriera) del centrocampista bianconero ha regalato 3 punti alla Juve.

BRESCIA, JUVENTUS, SARRI "HO VISTO DEI PASSI IN AVANTI"

"Siamo migliorati molto dal punto di vista del palleggio e abbiamo controllato meglio la partita. Dobbiamo perfezionare la fase difensiva pero' ho visto dei passi avanti e abbiamo avuto molte occasioni contro una squadra viva e in un ambiente ricco di entusiasmo". Cosi' Maurizio Sarri ha parlato al termine di Brescia-Juventus, vinta dai bianconeri per 2-1. Dopo essere passato in svantaggio col gol di Donnarumma al 4', la Juventus ha trovato la rimonta con l'introduzione del 4-3-1-2 al posto del 4-3-3: "Modulo? Dobbiamo essere pronti a molte soluzioni - ha spiegato il tecnico bianconero ai microfoni di Dazn - Abbiamo problemi al momento con gli esterni mentre abbiamo molti centrocampisti offensivi. Mi e' sembrato logico sfruttare le risorse a disposizione ma nel corso della stagione molte cose possono cambiare". Prestazione positiva per Dybala e de Ligt, dopo un inizio difficile in campionato: "Paulo ha fatto una buona partita dal punto di vista offensivo e difensivo. Ha avuto qualche acciacco ma speriamo di recuperarlo per la prossima partita. De Ligt e' forte ma ha bisogno di tempo, anche Koulibaly all'inizio in Italia fece fatica", ha concluso Sarri.