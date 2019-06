Michel Platini è stato rilasciato dalla polizia francese che l'aveva fermato oggi in relazione all'indagine per corruzione per l'assegnazione dei Mondiali di calcio al Qatar. "Non ha fatto assolutamente nulla di sbagliato ed è totalmente estraneo ai fatti", aveva detto in mattinata William Bourdon, l'avvocato dell'ex presidente della Uefa. "Il fermo è stato revocato", ha detto il legale di Platini, secondo il quale "si è fatto molto, molto rumore per nulla".