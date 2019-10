Platini sta per tornare: verso la presidenza della Federcalcio francese

Da martedì prossimo Michel Platini sarà di nuovo libero di lavorare nel mondo del calcio dopo 4 anni di sospensione dopo l'affaire Blatter, "ma non ho fretta". Lo dice l'ex fuoriclasse della Juventus, ed ex presidente Uefa in un'intervista all'Equipe. E per lui si profila la presidenza della Federcalcio francese, ruolo da eleggere alla fine dell'anno prossimo.

"Me ne stanno già parlando in molti - racconta Michel Platini -, e degli amici mi consigliano di andare, altri si chiedono quale sia l'interesse per me di fare il presidente della Fff dopo essere stato il presidente dell'Uefa. Ma anche questa scadenza mi sembra lontana, non ci ho ancora pensato davvero". "Vedrò prima -dice ancora- quelli che riprendono con me, come lo fanno e perché". Quanto a una possibile guida della Fifa, mancano ancora quattro anni e comunque "le cose a Zurigo vanno bene".