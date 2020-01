Politano, è duello Milan-Fiorentina. Kessie-Inter. E Under..

Politano, è duello Milan-Fiorentina

Da insostituibile a partente, lo strano caso di Matteo Politano: conteso da Milan e Fiorentina

Per stessa ammissione di Beppe Marotta, il Milan e’ fortemente interessato a Matteo Politano, per l’ennesimo affare possibile tra cugini.

POLITANO-MILAN, KESSIE INTER

Seedorf, Pirlo, Guglielminpietro, Brocchi, la storia delle trattative tra Milan e Inter potrebbe andare avanti ancora a lungo ma intanto i rossoneri fanno sul serio per Politano cercando però di abbassare il cash da investire inserendo nella trattativa Kessie, l’Inter per ora nicchia preferendo privarsi di Politano solo a titolo definitivo e per non meno di venticinque milioni di euro. Gli scenari possono cambiare in fretta, senza poter escludere nessuna trama.

La Fiorentina ha messo nel mirino Politano da un mese e mezzo abbondante ed osserva con molta attenzione l’evolversi della situazione, a Politano ha pensato il Napoli senza però approfondire il discorso così come la Roma che attende a sua volte proposte convincenti per Under.

Da baluardo indispensabile nell’era Spalletti in grado di prendere per mano l’Inter nei momenti più difficili, ad equivoco tattico nell’era Conte, il passo e’ breve, in attesa di sbrogliare la matassa futuro, Politano sfoglia la margherita delle possibili destinazioni...