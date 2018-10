Polonia-Italia 0-1, Biraghi nel segno di Astori. Si riapre la Nations League

Polonia-Italia 0-1, Biraghi nel segno di Astori: "Sono in Nazionale grazie a lui"

Cristiano Biraghi ha indicato il cielo, facendo il segno '13' con le mani dopo il gol segnato al 92° che ha permesso all'Italia di vincere in Polonia per 1-0. Una dedica a Davide Astori, indimenticato capitano della Fiorentina e dell'Italia. "Astori è parte di me come tutti i miei compagni della Fiorentina e tutti quelli che hanno giocato con lui. Avendolo vissuto in prima persona ci ha toccato di più. La dedica va a lui perché è grazie a lui se sono qui, i suoi insegnamenti mi hanno dato tantissimo", ha detto al termine della partita Cristiano Biraghi.

Polonia-Italia 0-1, Mancini: "Abbiamo dominato. Inizia una nuova storia? È già iniziata qualche mese fa, ma nel calcio ci vuole tempo per costruire"

"Abbiamo dominato e meritavamo di segnare molto prima. Lo 0-0 sarebbe stato ingiusto". Il gol è arrivato solo nel recupero con Biraghi, ma la prestazione degli azzurri è stata davvero molto buona: "I ragazzi stanno facendo il massimo. Ora possiamo migliorare ancora molto, ma serve tempo perché nel calcio non c'è nessun mago", ha detto Roberto Mancini dopo la vittoria per 1-0 dell'Italia in Polonia, che permette agli azzurri di salvarsi e retrocede nella serie B della Nations League proprio la squadra polacca.

Fra un mese gli azzurri ospiteranno a San Siro il Portogallo (che vinse 1-0 in casa nel match d'andata): una vittoria permetterebbe loro di andare in testa al girone (7 punti a 6) e un successo con due reti di scarto obbligherebbe poi i portoghesi a vincere in Polonia nell'ultima sfida. Si sono dunque riaperti i giochi per la final 4. Ma sono pensieri che verranno fatti più avanti. Intanto resta la bella vittoria dell'Italia di Mancini. Lasagna è stato preferito a Immobile, ma non c'è nessun caso: "Kevin è molto forte di testa e dovevo mettere centimetri in campo per essere più pericolosi. I cambi sono arrivati tardi? I ragazzi stavano giocando tutti benissimo, poi ci serviva un po' di freschezza". La vittoria in Polonia punto da cui ripartire: "Inizia una nuova storia? È già iniziata qualche mese fa, ma nel calcio ci vuole tempo per costruire".

Polonia-Italia 0-1, Verratti: "Inizia un ciclo nuovo"

“Sicuramente ci mancava la vittoria, quando non ci sono i tre punti non sei soddisfatto a pieno. Ci aspettavamo che potevamo fare gol da un momento all’altro, vincere così è ancora più bello. Il calcio è così, siamo stati bravi a continuare a crederci. Questo è un ciclo nuovo, stiamo cercando di diventare ancora più squadre e in queste due partite abbiamo fatto delle belle prestazioni. Non si può paragonare il rendimento nel club con quello in nazionale”, le parole di Marco Verratti a Rai 1-

POLONIA-ITALIA 0-1, TABELLINO

MARCATORI Biraghi al 47’ s.t

ITALIA (4-3-3) Donnarumma; Florenzi (dal 39’ s.t. Piccini), Bonucci, Chiellini, Biraghi; Barella, Jorginho, Verratti; Bernardeschi (dal 35’ s.t. Lasagna), Insigne, Chiesa PANCHINA Sirigu, Perin, Criscito, Bonaventura, Pellegrini, Berardi, Acerbi, Immobile, Gagliardini, Giovinco ALLENATORE Mancini

POLONIA (4-3-1-2) Szczesny; Bereszynsky, Glik, Bednarek, Reca (dal 43’ s.t. Jedrsejczyk); Szymanski (dal 1’ s.t. Blaszczykowski), Goralski, Linetty (dal 1’ s.t. Grosicki); Zielinski; Lewandowski, Milik PANCHINA Dragowski, Fabianski, Pietrzak, Olkowski, Frankowski, Kadzior, Kaminski, Kurzawa, Piatek ALLENATORE Brzeczek

ARBITRO Skomina (Slo)

NOTE spettatori 41.692. Tiri in porta 3-7. Tiri fuori 2-6. Angoli 1-6. In fuorigioco 3-4. Recuperi 0’ p.t., 4’ s.t.