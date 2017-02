Porto-Juventus, 17 punti di sutura a piede per Herrera dopo scontro in campo

Il piede di Herrera dopo Porto-Juventus

Serata no sotto tutti i punti di vista per Hector Herrera. Il centrocampista del Porto, oltre alla sconfitta subita contro la Juventus, il 26enne messicano è uscito malconcio dalla sfida del 'Dragao'.

E' stata diffusa un'immagine del piede sinistro del giocatore (postata via Twitter), segnato da due profondi tagli sul collo. Le ferite sono costate ad Herrera 17 punti di sutura. Il giocatore avrebbe rimediato l'infortunio in uno scontro di gioco con il difensore della Juventus, Stephan Lichtsteiner (ammonito) ad inizio secondo tempo (50°) ma è riuscito a restare in campo fino al termine del match.