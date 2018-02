Premio “Amico dei Bambini”: Cutrone, Candreva e... Ecco i premiati

La serata è stata condotta da Ivan Zazzaroni, Fabio Caressa ed Eleonora Boi, con la partecipazione straordinaria di Aida Yespica - in veste di madrina della serata. Hanno ritirato il premio nella categoria di competenza, tra gli altri:

Massimiliano Mirabelli

Maurizio Sarri (ha ritirato Nicola Lombardo)

Pierluigi Pardo

Antonio Candreva

Blerim Džemaili

Patrick Cutrone

Simone Edera

Paolo Silvio Mazzoleni

Massimo Bava

Alessandro Lupi

Il Presidente dell’US Aldini Bariviera Massimiliano Borsani non ha nascosto la sua soddisfazione per la buona riuscita della serata: “Ogni anno il Premio Amico dei Bambini, giunto alla 14^ edizione, riscuote consensi sempre maggiori e per questo devo ringraziare l’Aldini e l' associazione Ai.Bi. – Amici dei Bambini per l'ottimo lavoro svolto, Zazzaroni e Caressa per la collaborazione, gli sponsor per il loro prezioso contributo, la Confcommercio che ci ha permesso di fare l’evento qui, in questa splendida location per la seconda volta consecutiva, il mondo del calcio che, nonostante i mille impegni, risponde sempre presente e tutti gli ospiti. In un periodo storico particolare, in cui spesso si legge di atti di violenza, razzismo e odio, è confortante vedere come ci siano molte persone che ancora si impegnano per aiutare chi è in difficoltà”.

Nel corso dell’evento è stato illustrato lo scopo benefico del Torneo e il progetto di Ai.Bi. “Africa in Famiglia”, a cui verrà destinato il ricavato per sostenere i bambini e gli adolescenti più vulnerabili, abbandonati e orfani del continente africano. “In Africa i minori abbandonati sono milioni: se ne stimano 2.5 milioni in Kenya e 8 in Repubblica Democratica del Congo e 100mila ospiti nei soli istituti in Marocco – ha commentato Marco Griffini, presidente di Ai.Bi. - Per questo abbiamo deciso di rinnovare il nostro impegno con le istituzioni pubbliche africane per sviluppare riforme del sistema di protezione sociale che mettano al centro la famiglia, perché l’abbandono è la causa-matrice di tutte le privazioni. Anche quest’anno ringrazio l’Aldini e il suo presidente per la sensibilità e l’attenzione che sempre rivolgono ai nostri progetti e all’infanzia abbandonata”.

Riservato alla categoria Esordienti 2005, il torneo si svolgerà presso il centro sportivo Aldini, a Milano in via Felice Orsini 78/84, e vedrà protagoniste 24 squadre tra professionistiche e dilettanti.

Tra le formazioni iscritte spiccano Milan, Inter, Juventus e Torino.