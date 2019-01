Premio Amico dei Bambini, da Icardi a Biglia: i premiati

Il 22 gennaio alle ore 20.30 presso la Sala Orlando dell’Unione del Commercio e del Turismo in Corso Venezia 47 a Milano, in occasione della presentazione del 15° Torneo Amici dei Bambini, l’U.S. Aldini Bariviera, in collaborazione con Ai.Bi., assegnerà i premi 2018:

Amico dei Bambini… Un Esempio per loro

Serata condotta da Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport-Stadio, da Fabio Caressa, vicedirettore di Skysport, e Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, con la partecipazione di Elenoire Casalegno - in veste di madrina. Ritireranno il premio nelle rispettive categorie, tra gli altri:

Gianluca Petrachi (ds Torino FC) Marco Giampaolo (allenatore UC Sampdoria) Paolo Condò (giornalista Sky) Radja Nainggolan (giocatore FC Internazionale) Lucas Biglia (giocatore AC Milan) Sandro Tonali (giocatore Brescia Calcio) Christian Kouame (giocatore Genoa CFC) Nicola Rizzoli (designatore CAN A)

Pepe Reina (giocatore AC Milan)

Mauro Icardi (giocatore FC Internazionale)

Mauro Borghetti (Resp. Set. Giovanile Novara Calcio)

Massimo Brambilla (Allenatore Primavera Atalanta BC)

Nel corso dell’evento sarà illustrato lo scopo benefico del torneo, il cui ricavato andrà al progetto Ai.Bi. La prima Casa di Accoglienza “Vittorino Colombo”, aperta nella città di Xi’an (Cina) nel 2013. Nella struttura attualmente vivono 8 bambini affetti da varie patologie. I minori sono seguiti quotidianamente da due educatori e da un’infermiera specializzata. Dal 2013 la Casa di Accoglienza “Vittorino Colombo” ha accolto oltre 30 bambini, più della metà dei quali, grazie alle cure ricevute, hanno potuto incontrare una mamma e un papà adottivi.

Riservato alla categoria Esordienti 2006, il torneo si svolgerà dal 3 aprile al 9 giugno 2019 presso il centro sportivo Aldini, a Milano in via Felice Orsini 78/84, e vedrà protagoniste 24 squadre professionistiche e dilettantistiche. Tra le formazioni iscritte spiccano Milan, Inter, Torino, Novara, Cremonese e NK Varazdin.