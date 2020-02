Premio Amico dei Bambini quante star del calcio: Galliani, Boban e... I nomi

01-02-2020 Milano – Martedì 4 febbraio alle ore 19:30 presso la Sala Congressi di Palazzo Reale in Piazza Duomo 21 a Milano, in occasione della presentazione del 16° Torneo Amici dei Bambini l’U.S. Aldini Bariviera, in collaborazione con Ai.Bi., assegnerà i premi 2019:

Amico dei Bambini…Un Esempio per loro

La serata sarà condotta da Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport-Stadio, Fabio Caressa, caporedattore di Sky Italia, ed Elenoire Casalegno, nota showgirl e conduttrice televisiva, con la co-conduzione di Cintia Doroni, speaker di Radio Milan Inter. Verranno premiati nelle rispettive categorie, tra gli altri: