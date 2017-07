Premium, Pistocchi lascia il Biscione. Non piace alla Juve. Rumors

Con il calcio d'inizio del prossimo campionato di serie A, sparirà dal piccolo schermo qualche volo noto delle telecronache sportive. Uno su tutti: Maurizio Pistocchi. Già, perché secondo quanto riferisce il Corriere.it, l’opinionista di Premium, il canale pay di Mediaset, non è previsto in palinsesto. La motivazione ufficiale è la volontà di svecchiamento dei volti del canale, ma sembra invece che la vera motivazione sia un'altra. Ovvero quella di essere sgradito ai campioni d'Italia della Juventus. Sembra che la società bianconera, scrive sempre il Corriere, già in passato sia intervenuta per chiederne il "contenimento", e che la stessa Mediaset avrebbe cercato di fargli capire che era il caso di essere più morbido.