Preziosi: "Ho ceduto il Genoa". PREZIOSI HA VENDUTO IL GENOA

Preziosi: "Ho ceduto il Genoa". L'ANNUNCIO DI PREZIOSI CHE HA VENDUTO IL GENOA



Il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha annunciato la cessione del club ligure. "Ho ceduto la società. Le firme arriveranno entro questa settimana o all’inizio della prossima. Nella prossima intervista non sarò più il presidente del Genoa", le parole a TeleNord. Preziosi spiega: "Ho sempre detto che sono intenzionato a lasciare la presidenza prima il possibile, spero di poterlo fare entro il fine settimana".



PREZIOSI HA VENDUTO IL GENOA. "I TIFOSI CHE CONTESTANO? NON MI SPAVENTANO"



"A quelli che mi contestano dico che si mettano il cuore in pace perché li accontenterò - sottolinea Enrico Preziosi - anche se non sono certo che quattro striscioni mi possano spaventare. Il punto è che non mi piace che ci sia questa divisione fra Preziosi si e Preziosi no. Il Genoa rimane e rimarrà per sempre. Sono impegnato a far sì che arrivino persone serie che abbiano a cuore il destino del club. Voglio essere sicuro che ci sia una firma, ma ci sono trattative avanzate per cui sono abbastanza ottimista. Se faccio una cosa è per migliorare, penso soprattutto nella serietà delle persone e questo penso di poterlo affermare senza smentite perché mi danno molta tranquillità per il futuro. La prossima intervista sarà per un annuncio"