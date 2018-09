Psg, Neymar regala la maglietta al bimbo in lacrime che invade il campo

Neymar è stato protagonista di un gesto molto dolce nei confronti di un giovane tifoso. Dopo che il 1° settembre a Nimes - tra gli applausi del pubblico, abbracciò e regalò la maglia ad un bambino entrato in campo a fine match -, questa volta l'attaccante brasiliano del Paris Saint Germain si è ripetuto con piccolo fan di Rennes che ha 'invaso' il campo al momento della sua sostituzione, al 91'.

Prima ha tenuto a distanza gli steward che volevano intervenire, facendo capire che la situazione era sotto controllo, poi Neymar ha abbracciato il ragazzino, in lacrime, e lo ha accompagnato fuori dal campo dopo avergli fatto dono della maglia. Un bel gesto per Neymar, che non aveva segnato nel 3-1 del Paris Saint Germain sul Rennes, sesta vittoria consecutiva, che mantiene i campioni di Francia ampiamente in testa alla classifica, con cinque punti di vantaggio sulla seconda.