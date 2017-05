Psg perquisizioni in sede e nelle case di Pastore e Di Maria



Perquisizioni al Paris Saint-Germain e in casa di Javier Pastore e Angel Di Maria. Lo ha rivelato Mediapart.fr secondo cui nelle scorse ore i due calciatori del Psg hanno ricevuto la visita degli agenti dell'Ufficio centrale anti-frode di Parigi (Oclciff). Quindi i funzionari hanno effettuato una terza perquisizione presso la sede dello stesso Paris Saint Germain.



Frode fiscale, Pastore e Di Maria perquisiti: anche il Psg nel mirino



L'operazione e' scattata all'interno di un'inchiesta aperta il 20 dicembre scorso dalla procura finanziaria francese per presunte irregolarita' col fisco. Nel dicembre scorso i due calciatori argentini erano stati colpiti dallo scandalo dei Football Leaks. Secondo informazioni di Mediapart e del consorzio European Investigative Collaborations (Eic) - che riunisce 12 media europei - Pastore e Di Maria percepiscono parte del loro reddito nei paradisi fiscali. Non si tratta dello stipendio versato dal Psg ma dei soldi dei loro sponsor o partner commerciali sui diritti di immagine. E pero', per la prima volta, anche il club parigino e' sospettato di aver avuto un ruolo nell'organizzazione dell' "ottimizzazione" fiscale