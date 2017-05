Psg, Verratti, gol con un giocatore a terra. Emery: "Marco non è antisportivo"



Il Paris Saint-Germain sconfigge il Bastia per 5-0 voltando pagina dopo il 3-1 rimediato dal Nizza, ma in Francia scoppiano le polemiche per il gol del il momentaneo 2-0 di Marco Verratti. Il centorcampista italiano ha messo la palla sotto la traversa con un destro fantastico da fuori area. Uno splendido gesto tecnico all'interno però di un'azione che fa scoppiare un caos mediatico e in campo. Infatti al 34' il portiere dei corsi Leca era andato a vedere le condizioni di Matuidi, caduto a terra poco prima dopo un contrasto con El Kaoutari.

La palla intanto era rimasta in movimento e Verratti ha concluso dal limitecon un gran destro diretto all'incrocio. Lecasubito dopo aver subito il gol è andato a centrocampo verso il centrocampista del Psg, prontamente difeso dai suoi compagni. ''Sono disgustato. Ho visto Matuidi ed ho cercato di aiutarlo. Non si fa così, ci è costato la partita'' ha commentato Leca a canal Plus.

"Il gol Verratti antisportivo? Era a terra un suo compagno, non credo sia anti il fair play", ha detto il tecnico del Psg Unay Emery a fine match.