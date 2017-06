Psicosi terrorismo, 1.400 feriti a Torino

Drammatico finale di partita in piazza San Carlo a Torino, dove migliaia di tifosi della Juve stavano assistendo all'ultimo atto della Champions League. I feriti causati dal panico per un falso allarme bomba, sono circa 1400 secondo l'ultimo bilancio, di cui 8 gravi. E tra loro c'è un bambino cinese di sette anni le cui condizioni sono stabili: non è considerato in pericolo di vita.

Forse è stato il cedimento della ringhiera di una scala di accesso al parcheggio sotterraneo di piazza San Carlo - nel centro della piazza, di fronte al noto negozio d'abbigliamento Olympic - a scatenare il panico tra la gente, subito dopo il terzo gol del Real Madrid. Anche una vetrata del Caffè Torino, poco distante, si è frantumata: si sarebbe staccato l'intero infisso che reggeva il cristallo.

"Sono sconvolto, sembrava l'Heysel", dice un anziano tifoso, i capelli grigi, mentre si allontana in lacrime dal centro di Torino ancora sotto sopra per le scene di panico che si sono scatenate tra i tifosi. "All'Heysel io c'ero", le poche parole che pronuncia prima di voltarsi e andare via.

Nella ressa, una ragazza è stata travolta e ora è ricoverata all'ospedale Molinette per lo schiacciamento del torace, le sue condizioni sono gravi. Come quelle di un bambino, anche lui con prognosi riservata per trauma cranico e toracico.

Nel giro di qualche minuto si è svuotata un'ala di piazza San Carlo a Torino, dove circa trentamila tifosi erano accalcati per assistere alla partita Juventus-Real Madrid. Centinaia di persone sono scappate travolgendo le transenne, nell'area verso piazza Cln ma anche nelle altre direzioni. Sono caduti i tavolini dei locali sotto i portici, sul marmo dei pavimenti sono rimaste macchie di sangue.

La paura è durata poco, ma ci sono stati molti contusi, travolti dalla calca della gente che si stava allontanando e caduti sui tantissimi cocci di vetro abbandonati in terra - nonostante fosse vietato introdurre bottiglie non di plastica - fra scarpe, borse, sciarpe della Juventus e altri oggetti.

"Un ragazzo ha lanciato un petardo dicendo che era una bomba", ha riferito un testimone. Ma non si è sentita alcuna esplosione ed è più probabile si sia trattato di qualcuno che si è messo a urlare dopo il cedimento della ringhiera del parcheggio. Altri però riferiscono di non aver sentito nulla del genere.

Secondo il prefetto di Torino, Renato Saccone, che ha raggiunto piazza San Carlo per rendersi conto di persona di quanto accaduto, "la causa di fondo è il panico, per capire che cosa l'abbia scatenato bisogna aspettare".



Scene di guerra a Torino, la gente chiama gli amici scomparsi tra cumuli di detriti. VIDEO





Torino, P.zza S. Carlo dopo la paura: chiazze di sangue, scarpe e zaini abbandonati, bidoni divelti. VIDEO



Panico a Torino, i testimoni: "Sembrava di rivivere l'Heysel!". VIDEO