Quagliarella show: l'uomo dei gol impossibili ora insegue Batistuta e Vieri

Brilla la luce di Fabio Quagliarella sulla serie A. Il bomber della Sampdoria sta vivendo una seconda giovinezza in blucerchiato e la doppietta contro la Fiorentina (14 gol complessivi quest'anno con 5 assist) è solo gli ultimi gioielli firmati dall'attaccante campano (Castellamare di Stabia) che, a 36 anni, può addirittura inseguire il sogno di conquistare il titolo di capocannoniere provando a sconfiggere nientemenoché sua maestà Cristiano Ronaldo.

Attaccante centrale, esterno o trequartista, Quagliarella è artista vero, capace di regalare gol e giocate d'altri tempi. Di tacco o in rovesciata, saltando secco l'uomo o con tiri di potenza e precisione: estro allo stato puro in un calcio sempre più omologato.

Senza rimpianti per una carriera che nei top-top club lo ha visto brillante protagonista, ma non stella assoluta (Juventus e Napoli). Nè per quelle voci di mercato che solo un mese fa lo volevano al Milan (ma lui ha scelto di restare a Genova prolungando il contratto fino al 30 giugno 2020), o per una carriera che in nazionale si è interrotta nel 2010 (collezionando 25 presenze e 7 gol tra il 2007 e il 2010 e vivendo poi le ultime convocazioni - senza giocare - sotto le gestione di Antonio Conte).

E mentre i bookmakers scommettono (moderamente) sul trionfo finale di Quagliarella, i numeri della sua carriera diventano sempre più importanti. Sono già a 141 le reti in Serie A, divise tra Ascoli, Sampdoria, Udinese, Napoli, Juventus e Torino. Nella classifica dei marcatori all time di Serie A, Quagliarella ha raggiunto Montella (141 gol per entrambi) ed è a un passo da attaccanti di razza del calibro di Di Vaio, Lorenzi, Vieri e Pulici (a 142).

Il prossimo obiettivo del bomber blucerchiato è però molto vicino: andare a rete per 11 partite consecutive (ora è a 10 come Ezio Pascutti), eguagliando il record di Gabriel Batistuta che fece per l'appunto gol per 11 gare. L'appuntamento con la storia è fissato per il prossimo weekend quando a Marassi arriverà la sua Udinese giocò per due anni (2007-2009) segnando 25 reti, ovviamente di grandi qualità.

QUAGLIARELLA, I GOL PIU' SPETTACOLARI. VIDEO