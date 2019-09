Qualificazioni Europei 2020, l'Italia vince di rimonta contro l'Armenia: 1-3

Poco decisa in avvio di partita la nazionale italiana che passa in svantaggio dopo aver subito un gol all'11^ in contropiede, con Karapetyan che 'scippa' palla a centrocampo, si presenta quasi indisturbato davanti a Donnarumma e realizza. Gli azzurri subiscono il colpo ma in breve riprendono il controllo dell'incontro e arrivano al pareggio al 28^ con Belotti che, servito da Emerson, infila a fil di palo di destro. La squadra di Mancini prende quindi sicurezza e un minuto dopo centra una traversa con Bernardeschi. Nel finale del primo tempo la nazionale italiana sfiora più volto il vantaggio ancora con Belotti, Bernardeschi e Barella ma i primi 45 minuti si chiudono col punteggio di parità e con l'Armenia in 10 a causa dell'espulsione, per doppia ammonizione, di Karapetyan.



La ripresa parte con l'Armenia più 'in palla' che sfonda più volte a centrocampo e sembra non soffrire l'inferiorità numerica scatenando spesso un pericolosissimo contropiede. Il Ct azzurro sostituisce Chiesa con Pellegrini ed è proprio Pellegrini, al 76^ a portare in vantaggio l'Italia. Passano tre minuti e arriva il 3 a 1 con Belotti che che prende il palo, la palla schizza sul portiere di casa ed entra in porta. Gli ultimi minuti vedono l'Armenia tentare la rimonta ma gli azzurri mantengono con calma il possesso di palla, anche con un gol annullato al 'solito' Belotti per un fuorigioco molto dubbio, e portano a casa il risultato.

L'Italia prosegue la sua striscia di vittorie nelle qualificazioni europee (5 su 5), battendo 3 a 1 a Erevan l'Armenia con una doppietta di Belotti, anche se la seconda rete appare più un autogol, e un gol di Pellegrini. La nostra Nazionale mantiene così fermamente la testa del girone di Euro 2020. Gli azzurri faticano più del previsto e trovano il vantaggio sono nella seconda parte del secondo tempo. Mancini deve rinunciare agli infortunati Chiellini ed Insigne sostituiti da Romagnoli e Bernardeschi.