Rafa Benitez riporta il Newcastle in Premier League. Poi veleno contro...

Rafa Benitez riporta il Newcastle in Premier League



Rafa Benitez e Newcastle festeggiano, dopo un anno in Championship, il tecnico spagnolo ha riportato la squadra in Premier League. I Magpies hanno raggiunto la promozione grazie al successo per 4-1 contro il Preston North End. Un successo cche garantisce ai bianconeri il secondo posto in campionato dietro il Brighton. Decisiva la doppietta di Perez e le reti di Atsu e Ritchie.



RAFA BENITEZ: "IN INGHILTERRA C'E' RISPETTO NON COME IN CERTI POSTI"



“Voglio congratularmi con i giocatori, i dirigenti e i tifosi. Sapevamo che sarebbe stato difficile. Alcuni dicevano: ‘Rafa non sa nulla di questo campionato’. E’ stata dura ma il duro lavoro dei giocatori e il sostegno dei tifosi ha reso tutto più facile. Qui si che ti valorizzano, non c’è politica o cose strane dietro. In Inghilterra rispettano la professionalità e il lavoro, non come in certi posti“. Parole al veleno pronunciate da Rafa Benitez dopo la promozione del Newcastle in Premier League. Il tecnico spagnolo ha vissuto anni alterni con gli esoneri all'Inter e al Real Madrid e gli anni in chiaro-scuro a Napoli.



RAFA BENITEZ: "FUTURO? ADESSO FESTEGGIAMO"



"I sentimenti che ho provato quando ho camminato in campo sono simili a quelli che ho provato durante tutta la stagione. I tifosi sono stati fantastici nei miei confronti, hanno sempre fatto sentire la loro fiducia. Ecco perché avevo deciso di restare, e adesso sono ancora più felice per aver preso questa decisione. Sono davvero orgoglioso della mia squadra. Il mio futuro? Adesso è il momento di festeggiare quello che abbiamo fatto. Nel calcio non si sa mai, ma io sono contento di essere qui. Abbiamo messo le fondamenta per un grande futuro. Se faremo le cose giuste, potremo preparaci al meglio per la Premier League".