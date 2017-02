Raggi risponde a Totti su Twitter: '#Famolostadio, ma nel rispetto'



"Caro Francesco @TOTTI ci stiamo lavorando. #Famostostadio nel rispetto delle regole. Ti aspettiamo in Campidoglio per parlarne". Cosi' il sindaco di Roma, Virginia RAGGI, su Twitter, si rivolge al capitano della Roma sulla vicenda dello stadio. Una replica alla campagna #famolostadio, rilanciata anche da Totti.



STADIO ROMA, SPALLETTI "STIAMO BENE, STADIO NUOVO E' RISORSA PER TUTTI"



Il tema stadio torna attuale a Roma, dopo l'appello lanciato domenica da Luciano Spalletti, che ha chiesto a gran voce che si faccia un nuovo impianto di proprieta' della Roma: "Per quello di cui mi sono reso conto andando in giro per il momento, nella costruzione degli stadi ci sono sempre risvolti positivi sull'economia della citta' che si abbinano a questi progetti. La societa' ha gia' investito dei soldi, mi sembra tutto un po' strano. Non voglio parlare di politica e spero che in questo caso la politica non c'entri niente, si tratta di una possibilita' di investimento per il nostro paese. A Londra ci sono dieci stadi, con investitore arabi e russi, e si deve anche a loro la bellezza di questa citta'. Capisco che i soldi non ci sono e le regole debbono essere rispettate, ma non mandiamo il messaggio che sia una minaccia da cui difendersi. Non capisco quali problemi ci siano: bisogna trovare una soluzione che metta tutti d'accordo. E non sono il solo a pensarla cosi'".



STADIO ROMA, SPALLETTI: "IO A PARLARE CON LA RAGGI IN CAMPIDOGLIO? CI VADANO PRESIDENTE O DIRETTORE GENERALE"



La sindaca Raggi ha invitato in Campidoglio Francesco Totti per discutere dello stadio: "Se andrei a parlare anche io con la Raggi? Io non ho i titoli per andare a parlare con nessuno, io dico quello che sento. A parlare con la Raggi ci devono andare quelli competenti: il presidente o il direttore generale. Io mi preoccupo del mio lavoro e posso farlo ancora meglio". Altro capitolo, le barriere all'Olimpico: "Quelli che usano lo stadio per fare casino non devono venire, dobbiamo prenderci responsabilita' in questo. Dobbiamo metterci d'accordo, confrontarci e accettare quello che dice quello vicino senno' si rischia di fare dei recinti isolati. Vanno pero' seguite le regole ed i giusti comportamento".