Raiola? Jorge Mendes? No, l'agente più potente del mondo è Jonathan Barnett

Jonathan Barnett agente sportivo più potente del mondo

Jonathan Barnett è il manager sportivo più potente del mondo. Lo stabilisce la classifica stilata da Forbes che piazza il procuratore inglese, titolare della Stellar Group (agenzia che ha sotto contratto giocatori del calibro Szczesny, Bale e Saul): 114 milioni di euro di guadagni in commissioni sui trasferimenti e 1,17 miliardi di euro nei contratti

Jorge Mendes al terzo posto dei procuratori più ricchi del mondo

Jorge Mendes, titolare della Gestifute sale sul podio, ma al terzo posto dietro a Scott Boras. Quest'ultimo è nome meno conosciuto ai tifosi italiani, ma molto forte negli States, dove gestisce le stelle del baseball (106,5 milioni di commissioni). Tornando a Mendes ha un giro da 105 milioni di euro in commissioni e 1,1 miliardi in contratti. Tra i clienti di Mendes del procuratore portoghese oltre a Cristiano Ronaldo e Mourinho ci sono le stelle del Manchester City, Bernardo Silva, João Cancelo ed Ederson, e James Rodríguez del Real Madrid. In quarta posizione c'è Jeff Schwartz (basket) con 10 suoi giocatori che guadagnano più di 20 milioni l’anno: Blake Griffin, Kemba Walker, Khris Middleton, Kevin Love, CJ McCollum, Nikola Jokic, Andre Drummond, Hassan Whiteside, LaMarcus Aldridge e Harrison Barnes, a cui l’anno prossimo si aggiungerà anche Jamal Murray.

Mino Raiola in top-5 tra gli agenti più potenti del mondo. Alessandro Lucci in classifica

Mino Raiola si classifica invece al quinto posto con 63 milioni di commissioni e 630 milioni in contratti: Donnarumma, Ibrahimovic, Verratti, De Ligt, Insigne e Pogba alcuni dei suoi principali assistiti. A livello calcistico bisogna poi scendere fuori dalla top-10 per trovare un altro procuratore: si tratta di Volker Struth, agente di Marco Reus e Toni Kroos, all'undicesimo posto. Tra gli italiani Alessandro Lucci (25 milioni in commissioni, 254 nei contratti), agente di Suso, Bonucci e Florenzi, è 26° ed entra per la prima volta in questa particolare classifica.

Jay-Z, il rapper americano nella classifica degli agenti sportivi

Nella classifica di Forbes spicca anche la rpesenza del rapper americano Jay-Z, al 24° posto, titolare dell’agenzia Roc Nation Sports che ha tra i suoi assistiti atleti come Kyrie Irving (basket Nba), Robinson Cano (baseball Mlb), Rusney Castillo (baseball Mlb) e Todd Gurley (football Nfl).