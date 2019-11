Razzismo, capo ultrà Verona: "Balotelli? Non potrà essere del tutto italiano"

"Balotelli è italiano perché ha la cittadinanza italiana, ma non potrà mai essere del tutto italiano". Lo ha affermato Luca Castellini, capo della tifoseria dell'Hellas Verona, intervistato stamani dall'emittente Radio Cafè.

"Noi abbiamo una cultura identitaria di un certo tipo, siamo una tifoseria che è dissacrante, che prende per il c... il giocatore pelato, quello con i capelli lunghi, il giocatore meridionale e il giocatore di colore, ma non lo fa con istinti politici o razzisti. Questo è folklore, si ferma tutto lì". Così Luca Castellini, capo degli ultras veronesi, commenta i cori razzisti indirizzati ieri allo stadio al calciatore Mario Balotelli, in una diretta con l'emittente Radio Cafè. "Balotelli, che è un giocatore finito, ha deciso ieri, spinto secondo me da qualcuno e qualcosa, a fare quella pagliacciata e a lanciare il pallone in curva", prosegue Castellini. "L'anno prossimo Balotelli non giocherà più a calcio, andrà in televisione a fare la prima donna. Appena è stato sotto la curva del Verona ha deciso di lanciare il pallone. Ha infamato Verona".