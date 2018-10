Real Madrid, Antonio Conte arriva. Lopetegui addio. La svolta

Real Madrid, Antonio Conte nuovo allenatore. Lopetegui esonerato. La svolta

Julen Lopetegui chiude la sua breve avventura come allenatore del Real Madrid con un match da incubo: i blancos sono stati sconfitto 5-1 nel clasico contro il Barcellona. L'ex ct della Spagna incassa il quarto ko in campionato nelle ultime cinque gare e lascia la panchina della squadra campione d'Europa al nono posto (a -7 dal Barça). Esonero ormai inevitabile con Antonio Conte ormai pronto a prendere in mano il Real Madrid.

Real Madrid, Antonio Conte preferito a Santiago Solari

Il tecnico italiano è libero dal Chelsea è di ritorno da una vacanza in Egitto e sta definendo i dettagli dell'accordo con il club di Florentino Perez. Nei giorni scorsi lo spogliatoio merengue aveva dato l'ok all'arrivo di Antonio Conte, Sergio Ramos in primis, dopo che i giocatori - stando a quanto riporta As - avevano caldeggiato la candidatura di Santiago Solari.

"So come funziona nel calcio, non sono tonto, in questi casi le colpe sono dell'allenatore. Quando si vince vinciamo tutti e perdiamo tutti. Se verro' esonerato? Non sono io a prendere queste decisioni: io penso solo alla squadra e ci credo, il resto non e' un problema mio", le parole di Julen Loptegui dopo il 5-1 contro il Barcellona. Le ultime dichiarazioni da allenatore del Real Madrid. Lui che accettò di prendere l'eredità di Zidane alla vigilia del Mondiale di Russia, decisione che gli costò l'esonero da ct delle Furie Rosse non potendo così a guidare la squadra che aveva ben condotto sino alla qualificazione del torneo iridato (vincendo il girone in cui giocò l'Italia di Ventura, poi fatta fuori dalla Svezia ai playoff).

BARCELLONA-REAL MADRID 5-1 TABELLINO

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur (39' st Vidal); Rafinha (24' st Semedo), Luis Suarez, Coutinho (29' st Dembélé).

A disposizione: Cillessen, Chumi, Malcom, Munir.

Allenatore: Valverde.

Real Madrid (4-3-1-2): Courtois; Nacho, Varane (1' st Lucas Vazquez), Sergio Ramos, Marcelo (37' st Mariano); Modric, Casemiro, Kroos; Isco; Bale (32' st Asensio), Benzema.

A disposizione: Keylor Navas, Ceballos, Odriozola, Valverde.

Allenatore: Lopetegui

Arbitro: Sanchez Martinez

Marcatori: 11' Coutinho (B), 30' rig., 30' st, 38' st Suarez (B), 5' st Marcelo (R), 42' st Vidal (B)

Ammoniti: Rakitic, Suarez (B), Nacho, Bale (R)