Real Madrid-Conte: clamorosa frenata. Fumata nera. E Perez chiama...

Real Madrid-Antonio Conte: clamorosa frenata. Fumata nera

Antonio Conte-Real Madrid, frenata e addio quando sembrava tutto fatto. Da Marca a El Chiringuito, giornale e trasmissione molto vicini al presidente del Real Madrid Florentino Perez, sono tutti d'accordo: si va verso una clamorosa fumata nera. Dopo il 5-1 subito dal Barcellona domenica nel Clasico tutti erano concordi: via Lopetegui (e su questo punto non ci sono dubbi) e dentro Antonio Conte. Invece no.

Real Madrid-Antonio Conte, i motivi della rottura

I motivi della frenata tra Conte e il Real Madrid? In primis le garanzie chieste dall'ex manager del Chelsea per accettare l'offerta del Real Madrid. Antonio Conte punta a uno stipendio annuale da circa 10,8 milioni dal Chelsea dopo la separazione con il club blues che ha portato all'ingaggio di Sarri. E vuole certezze sugli investimenti e garanzie per il futuro.

Antonio Conte si allontana dal Real Madrid. Sergio Ramos e lo spogliatoio vogliono Santiago Solari

In chiave Real Madrid sta scalando posizioni il nome di Santiago Solari, ex giocatore blanco graditissimo allo spogliatoio. Sibilline le dichiarazioni di Sergio Ramos pronunciate proprio in queste ore sul possibile arrivo di Antonio Conte: "Il rispetto di guadagna non si impone", ha detto in sintesi il capitano del Real Madrid. Che ha così spiegato: “Ho sempre detto la stessa cosa, non sono decisioni che dobbiamo prendere noi. Stiamo fino alla morte con il tecnico che è sempre al comando. Certe decisioni sono prese dalla società, vedremo cosa succederà nelle prossime ore. Dico solo che il rispetto si guadagna, non si impone – taglia corto - Abbiamo vinto tutto con allenatori che già conoscete, alla fine la gestione dello spogliatoio è più importante delle conoscenze tecniche di un allenatore".