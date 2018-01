Real Madrid, Cristiano Ronaldo via rivoluzione mercato. Zidane: "CR7? Mai"

"Impossibile pensare a un Real Madrid privo di Cristiano Ronaldo, questo è il suo club". Zinedine Zidane commenta le voci che danno per prossima la cessione di CR7 (in estate) con rivoluzione annessa (vedi i rmors qui sotto). "Questa è la squadra dove deve stare, i tifosi sparsi in tutto il mondo vogliono che resti", ha spiegato l'allenatore francese. "Non sono preoccupato, siamo consapevoli che all'estero si possa parlare di queste cose. Ma qui Cristiano deve pensare a giocare come ha sempre fatto. Voglio parlare del suo rendimento e del contributo che da' quando scende in campo", ha concluso il francese.

REAL MADRID: VIA CRISTIANO RONALDO E DENTRO NEYMAR. LEWANDOWSKI O ICARDI. SOGNO HAZARD. LA RIVOLUZIONE DI FLORENTINO PEREZ

La "BBC" potrebbe presto scomparire. Dopo aver perso quella della difesa juventina con la cessione di Bonucci al Milan (Barzagli e Chiellini), anche il Real Madrid si prepara a salutare il suo mitico tridente. Secondo il quotidiano madrileno "Marca", infatti, Florentino Perez sta pensando a rifondare la sua squadra partendo dall'attacco e cancellando il trio Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo. I nuovi obiettivi del presidente del club "blanco" sono di grande nome. La priorita' e' Neymar che per Marca diventerebbe il CR7 della nuova era. Il brasiliano, che il Psg ha strappato al Barça la scorsa stagione, e' il grande sogno di Perez ma non sara' facile convincere i parigini a lasciarlo partire dopo una sola stagione. Il secondo nome e' Eden Hazard, talento belga legato al Chelsea fino al 2020, ma sempre pronto a lasciar trapelare il fascino che ha il Real su di lui. Infine il numero 9, il bomber che dovrebbe prendere il posto di Benzema. Si tratta di Robert Lewandowski, 29enne centravanti polacco del Bayern Monaco. In questo caso, secondo il giornale madrileno, ci sono due alternative: Harry Kane del Tottenham e Mauro Icardi dell'Inter, due giocatori che, sottolinea Marca, hanno gia' lo status di "galacticos".

RONALDO-ICARDI, DESTINI INCROCIATI PER I BOOKMAKERS SUL CALCIOMERCATO

C'è aria di rottura tra il Real Madrid e Cristiano Ronaldo: prima le voci su un possibile scambio con il Psg per avere Neymar, poi i rumors sui dissapori economici con la società. I bookmaker britannici drizzano le antenne e giocano d'anticipo pensando all'addio di CR7 già in questo calciomercato di gennaio. L'idea di una partenza immediata è da fantamercato (la conferma al Real è a 1,25), ma viene comunque considerata. Prima ipotesi possibile il ritorno al Manchester United, di cui si è spesso parlato in passato e su cui la quota è stata leggermente abbassata, fino a 11,00: i Red Devils sono la prima, per quanto remota, prossima destinazione. Scavalcato il PSG, su cui si puntava a 10,00 fino a qualche giorno fa e, come riporta Agipronews, oggi dato a 13,00. La partenza di CR7 si incrocia, inevitabilmente, anche con altre voci di mercato che arrivano fino alla Serie A. Il Real -stando a quando dice la stampa spagnola- vorrebbe strappare Mauro Icardi all'Inter, magari proprio in sostituzione del portoghese. Ed ecco che ancora una volta il tabellone scommesse raccoglie e ripropone le suggestioni del mercato: il Real è la prima opzione, ma la quota è sempre alta a 5,00, nella giocata sulla squadra dell'argentino a febbraio.

Calciomercato: Inter, ultimatum su Rafinha

L'Inter e' disposta a pagare non piu' di 30-35 milioni, il Barcellona ne chiede 40 fissi piu' 5 legati a vari bonus. Secondo il sito del quotidiano catalano "Mundo Deportivo" queste le posizioni dei due club in merito al cartellino di Rafinha. Ieri il ds nerazzurro, Piero Ausilio, avrebbe fatto la sua ultima offerta agli azulgrana e oggi, in un'altra riunione in programma nel capoluogo della Catalogna, attende la risposta definitiva. Quello dell'Inter, che ha gia' l'accordo con il giocatore, e' un ultimatum. La societa' spera di metterlo a disposizione di Spalletti gia' per il big match di domenica con la Roma. La formula sarebbe quella del prestito con acquisto definitivo rimandato a giugno. Se oggi non arrivera' l'ok del Barça, Ausilio cambiera' obiettivo. Il Mundo Deportivo ricorda che in caso di cessione per 30-35 milioni, quella di Rafinha per i "blaugrana' sarebbe la cessione piu' vantaggiosa di un "canterano".

Inter, Lisandro Lopez ufficiale: arriva in prestito con diritto di riscatto. Calciomercato news

Lisandro Ezequiel Lopez, Il 28enne difensore argentino è un giocatore dell'Inter. Arriva dal Benfica in prestito con diritto di riscatto. "Giocare per un club come l’Inter, uno dei più grandi d’Europa, significa molto - le prime parole di Lisandro a Inter Tv -. Vengo qui per dare una mano ai miei nuovi compagni per raggiungere gli obietti fissati. All’Inter sono passati molti argentini, ne ricordo tanti, Zanetti, Milito, tutti hanno fatto benissimo e spero di dare il mio contributo. Seguivo da tempo la Serie A, uno dei migliori campionati al mondo, molto tattico e competitivo, cercherò di dare il massimo e imparare ogni giorno qualcosa in più. Ho avuto la fortuna di giocare la Champions con il Benfica e sono qui per questo, per aiutare l’Inter a raggiungere la qualificazione. Numero di maglia? Ho scelto la 2".

Calciomercato: Inter, Spalletti: "Soddisfatto di Lisandro Lopez". CALCIOMERCATO NEWS

"Sono soddisfatto dell'arrivo di Lisandro Lopez, conferma che abbiamo dei direttori bravi. Sono convinto che la loro bravura anticipa altri concorrenti". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti, a proposito dell'arrivo del difensore argentino dal Benfica. E a chi gli chiedeva se lo stesso discorso si puo' fare per Rafinha, il tecnico nerazzurro replica: "Questo ancora non si puo' dire".

Calciomercato: Ronaldo rompe col Real Madrid. Vuole il Manchester United

Rottura fra Cristiano Ronaldo e il Real Madrid. Secondo "As", il portoghese si sente ingannato dalle promesse di rinnovo non mantenute da Florentino Perez, avrebbe deciso di mettere fine alla sua avventura in blanco e la sua priorita' sarebbe tornare al Manchester United. Ronaldo, che ha vestito la maglia dei Red Devils dal 2003 al 2009 prima di trasferirsi al Real, considera l'Old Trafford lo scenario migliore per proseguire la carriera e allo United sono stati gia' informati della sua decisione, che stavolta sembra irremovibile tanto da averla comunicata anche ad alcuni compagni di squadra. "Si sente ferito perche' ingannato", raccontano dall'entourage di CR7 che, dopo la finale di Cardiff in cui ha trascinato il Real alla conquista della Champions nel 4-1 alla Juve, si era visto promettere da Perez un adeguamento dell'ingaggio. Che pero' non e' mai arrivato nonostante, anche dopo la conquista del suo quinto Pallone d'Oro, abbia ribadito di voler rimanere al Real. E anche dopo il Mondiale per club, aveva detto: "mi piacerebbe chiudere la carriera qui ma non dipende da me, non sono io che comando". Messaggi non raccolti dalla societa' che invece sta pensando a come portare Neymar al Bernabeu. Ronaldo guadagna 21 milioni a stagione dopo il rinnovo firmato nel novembre 2016, lontano dai 50 di Messi al Barcellona e dai 36 di Neymar al Psg.

Milan blinda Suso a gennaio. "Nemmeno per 80 milioni". AC MILAN NEWS

Suso dichiarato incedibile dal Milan per il mercato di gennaio. "Con Suso il Milan e' stato molto chiaro in estate: non ti cediamo nemmeno per una offerta da 80 milioni di euro", scrive il club rossonero dopo che nelle scorse ore si è parlato di un'offerta del Liverpool da 40 milioni per sostituire Coutinho (passato al Barcellona). Proprio i Reds che avevano perso l'attaccante esterno spagnolo a zero a vantaggio del Diavolo.

Milan blinda Suso a gennaio. Ma in estate con la clausola il Liverpool... AC MILAN NEWS

Suso resta al Milan dunque. Ma in estate che accadrà? Nel nuovo contratto firmato lo scorso settembre, secondo quanto riporta la Gazzetta, è stata inserita una clausola rescissoria da 40 milioni di euro, valida dal 1° luglio in poi. A quel punto ovviamente la parola finale spetterà al giocatore: Suso sta molto bene al Milan, ma bisognerà capire come reagirebbe di fronte a un'offerta economica importante e magari alla prospettiva di giocare in Champions League (se i rossoneri non dovessero qualificarsi, possibilità al momento molto difficile).

MILAN, CALCIOMERCATO: GUSTAVO GOMEZ VERSO L'ADDIO

Non solo Suso. Il Milan ha fatto sapere che "tutti gli altri giocatori" citati questi giorni "nelle cronache di mercato fanno assolutamente parte del progetto". Da Biglia e Kalinic (offerte per loro dalla Cina) passando per Locatelli (pressing del Genoa) il club non vende. Unica eccezione potrebbe essere il difensore argentino Gustavo Gomez, che potrebbe andare al Boca Juniors.