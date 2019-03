Real Madrid, Mourinho: "Non sono deluso. E Zidane è perfetto"

"Zinedine Zidane è perfetto per il Real Madrid". Sono le parole di Josè Mourinho riguardo al ritorno sulla panchina dei 'blancos' del tecnico francese, ruolo per cui era in corso anche lo 'special one' dopo l'addio al Manchester United.

Mourinho elogia il lavoro di Zidane: "E' perfetto -prosegue il portoghese ai microfoni di El Chiringuito Tv-, con le cose fantastiche che ha fatto negli ultimi anni. Perfetto per il Madrid e per lui: è una grande opportunità per dimostrare quanto è bravo, soprattutto ora con un nuovo progetto. Penso sia fantastico e spero che tutto vada molto bene. Non sono deluso. Non ho mai detto che mi sarebbe piaciuto tornare o che non mi sarebbe piaciuto. Ma non ho parlato con nessuno".