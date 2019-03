Real Madrid-Mourinho, Solari: questo club ha più pretendenti di Julia Roberts

L'allenatore del Real Madrid, Solari risponde alle voci che vorrebbero Mourinho tra i candidati alla panchina delle Merengues per la prossima stagione: "Questo club ha da sempre più pretendenti di Julia Roberts", ha risposto con ironia il tecnico blanco. Che confida in una riscossa dei suoi dopo le due dure sconfitte al Bernabeu contro il Barcellona (0-3 in Coppa del Ree e 0-1 nella Liga) subite nell'ultima settimana: "Lo spogliatoio è molto forte, ha molto carattere e siamo forti. Non possiamo essere felici dopo l'ultima sconfitta, ma siamo pronti e vogliamo passare il turno".

Real Madrid, Solari rischia. Mourinho: "Non avrei problemi a tornare"

Dal canto suo José Mourinho strizza l'occhio al Real Madrid. "Il Real Madrid? Non avrei problemi a tornare. E' sempre motivo di grande orgoglio sapere che un grande club nel quale sei già stato pensi ancora a te", ha spiegato a BEIn Sport la tv in cui è opinionista dopo l'esonero dal Manchester Unitted. L'ex presidente Ramon Calderon ha detto che il club madridista medita di richiamare Mou. "Calderon sa più cose del sottoscritto, e questo è normale. Io non so niente di preciso, ma è un motivo di grande orgoglio sapere che il Real possa pensare ancora a me".