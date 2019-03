Real Madrid: Mourinho verso il ritorno in panchina

Josè Mourinho potrebbe tornare presto a sedere sulla panchina del Real Madrid. Solari, dopo la pesante sconfitta subita contro l'Ajax, che è costata l'eliminazione dalla Champions League alle Merengues sarebbe molto vicino all'esonero, visto anche i non esaltanti risultati in Liga. Il Presidente Florentino Perez starebbe pensando di dare una scossa all'ambiente richiamando Mourinho. Il portoghese è libero da impegni dopo la risoluzione consensuale del contratto che lo legava al Manchester United, dello scorso dicembre. Perez ha sempre avuto un debole per il tecnico portoghese, che però non è mai stato amato dal pubblico dei Blancos nonostante i tanti successi ottenuti. Mourinho ha guidato il Real Madrid per tre stagioni, dal 2010 al 2013.

Ore decisive per le sorti in panchina del tecnico Santiago Solari, la pesante sconfitta subita contro l'Ajax al Bernabeu non può essere considerata un semplice episodio. Il giovane tecnico ha mostrato tutta la sua inesperienza e il 4-1 con cui i lanceri si sono imposti ha depresso molto un ambiente abituato a vincere. Cristiano Ronaldo è scappato con la corona, nessuno dei giocatori più carismatici del Real è riuscito a prendere lo scettro. Gareth Bale è stato pesantemente fischiato al suo ingresso in campo. Si attende ora solo la decisione di Perez.