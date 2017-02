Real Madrid-Napoli: streaming, diretta tv in chiaro di REAL MADRID-NAPOLI

Real Madrid-Napoli: streaming, diretta tv della Champions League. ecco dove vedere il mach ta Real Madrid e Napoli



Real-Madrid-Napoli, ecco dove vedere la supersfida di mercoledì 15 febbraio ore 20.45 allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid?



REAL MADRID-NAPOLI IN TV



Real Madrid-Napoli è in esclusiva su Mediaset Premium. Niente diretta, come previsto, su Canale 5 (che proporrà il post partita della Champions League dalle 23.20). Per gli abbonati di Mediaset Premium la partita è su Premium Calcio HD, canale 280 del digitale terrestre, e Premium Calcio, canale 270.



REAL MADRID-NAPOLI SU RSI LA2 E STREAMING



RSI La2, il canale svizzero trasmette in chiaro Real Madrid-Napoli (anche in streaming). Il canale è visibile in alcune zone del Nord Italia.



REAL MADRID-NAPOLI STREAMING



Real Madrid Napoli per gli abbonati a Mediaset Premium è anche in streaming su tablet, smartphone e pc attraverso il servizio Premium Play. Come noto da Mediaset (e Sky) è partita una guerra a tutti i siti pirata che inseriscono dirette di match da canali arabi, cinesi, inglesi. Uno streaming illegale che viene sempre più contrastato.



REAL MADRID-NAPOLI TV ALL'ESTERO



Il match Real Madrid e Napoli sarà trasmesso da beIN Sports in Spagna, da Canal + in Francia, da Rsi La 2 in Svizzera, da Sky Sport in Germania, da Sport Tv1 in Portogallo e da TV3 in Scandinavia.





REAL MADRID - NAPOLI IN RADIO



Real Madrid-Napoli in radio si può sentire Radio1 Rai, ma anche su Radio Marte che ha fatto un palinsesto maratona centrato sulla sfida del “Bernabeu”. Dalle 19 del 14 febbraio sino all’una di giovedì 16 febbraio una no-stop di 30 ore.



REAL MADRID-NAPOLI, NIENTE ZDF



Real Madrid-Napoli non sarà sulla tedesca ZDF, che il 15 febbraio alle ore 20:45 manderà in onda l'altro ottavo di Champions, Bayern Monaco-Arsenal.