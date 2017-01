Real Madrid, preso Isak. Il nuovo Ibrahimovic soffiato alla Juventus

Real Madrid, preso Isak. Il nuovo Ibrahimovic



Il Real Madrid ha acquistato Alexander Isak, attaccante svedese ma di origine eritrea dell'AIK Solna. Il 17enne in patria è stato ribattezzato come nuovo Ibrahimovic. Arriverà a luglio visto che attualmente il mercato madrinista è bloccato dalla Fifa.



ISAK AL REAL MADRID. BRUCIATA LA JUVENTUS E NON SOLO



Isalìk va akl Real Madrid dopo che Florentino Perez ha bruciato una concorrenza internazionale di primo livello. Il 17enne svedese piaceva molto alla juventus, ma su di lui c'erano anche Bayern Monaco, Manchester City, United. Mercoledì arriveranno a Madrid Vlado e Zoran Lemic, agenti di Isak (e anche di Luka Modric, centrocampista blanco), per definire gli ultimi dettagli.



ISAK AL REAL MADRID, OPERAZIONE CHE NASCE DA LONTANO



Isak era volato in Spagna già alcuni mesi fa per visitare il centro sportivo e le strutture del Real Madrid, a Valdebebas, e assistere da uno dalla tribuna del Santiago Bernabeu alla sfida di Champions tra Cristiano Ronaldo e compagni e lo Sporting Lisbona del 26 novembre scorso. Il Real spera che Isak mantenga le promesse tecniche che fa intravedere, visti i problemi che sta vivendo il 18enne Martin Odegaard, altro talento che Florentino Perez comprò nel gennaio 2015 (attualmente in prestito all'Heerenveen), ma che sin qui fatica a esplodere.