Real Madrid, primo regalo a Zidane: preso Militao per 50 milioni

Il Real Madrid fa il primo regalo a Zinedine Zidane. E' ufficiale il primo rinforzo per la prossima stagione. Il club guidato da Florentino Perez ha annunciato l'acquisto dal Porto del 21enne difensore brasiliano Eder Militao con un contratto fino al 2025. Secondo la stampa spagnola, per l'acquisto di Militao il Real Madrid verserà 50 milioni di euro al club portoghese. Al di là dell'arrivo di Zidane - che chiaramente sarà stato rassicurato sui rinforzi in vista dei rinforzi per la prossima stagione - Militao era da tempo nell'orbita dei blancos. Il brasiliano, già nel giro della Seleçao è un difensore fisicamente importante ma dotato di grande velocità.