Real Madrid, Under Armour offre 150 milioni al posto di Adidas



Il Real Madrid è in trattativa con il marchio sportivo Under Armour per un contratto di sponsorizzazione pluriennale da 150 milioni di euro a stagione. Una notizia che fa pensare a un prossimo divorzio con Adidas. Il brand tedesco si è legato ai blancos nel 1998 ed è comunque forte di un accordo fino al 2020.



UNDER ARMOUR DA STEPHEN CURRY A MICHAEL PHELPS



Under Armour è una multinazionale statunitense che sta crescendo tantissimo e negli Usa ha già contratti di sponsorizzazione con stelle assolute dello sport made in Usa. Qualche nome? Stephen Curry (fenomeno Nba), Tom Brady (fuoriclasse Nfl e marito di Gisele Bundchen), Jordan Spieth (stella del golf), Andy Murray (numero uno del tennis mondiale) e Michael Phelps (leggenda del nuoto). Ora però evidentemente pianifica un ingresso forte nel mercato europeo, dopo che negli scorsi anni aveva già siglato una prima partnership con il Tottenham.



UNDER ARMOUR LANCIA LA SFIDA A NIKE E ADIDAS



Under Armour pensa in grande e lavora per spezzare il duopolio Adidas-Nike, andando a insediare la leadership della casa col baffo. Da qui il vertice con i dirigenti del Real Madrid e la proposta che provocherebbe un terremoto nel calcio europeo, permettendo alla società merengue di scavalcare Manchester United (95 milioni + incentivi dall'Adidas) e Barcellona (85 milioni + incentivi da Nike). Il club guidato da Florentino Perez attualmente incassa 40 milioni di Adidas, accordo siglato nel 2012 in un altro momento storico e alla vigilia delle due Champions League vinte.