Real Madrid, Zidane lascia il ritiro del club blanco

Real Madrid, Zidane lasciare il ritiro del club blanco

Zinedine Zidane ha lasciato il ritiro del Real Madrid a Montreal per questioni familiari. Lo ha comunicato la societa' spagnola in una nota. A guidare gli allenamenti, in attesa del ritorno del tecnico francese, sara' il suo vice Davide Bettoni.

Fonti del club assicurano comunque che il rientro di Zidane avverra' in tempi brevi, probabilmente prima dell'esordio stagionale nell'amichevole del 20 luglio contro il Bayern Monaco.