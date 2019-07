Red Bull Art of Motion ha scelto l’Italia: Matera la location

Apartire da oggi, si può partecipare alle qualificazioni online caricando un video di una propria

performance per conquistare uno degli 8 posti a disposizione per gareggiare a ottobre con i migliori

freerunners a livello mondiale.

Milano, 24 luglio Ritorna nel 2019 Red Bull Art of Motion , l’evento che dal 2007 raduna e mette a confronto l’elite del freerunning internazionale.

La competizione , per primavolta , si trasferisce in Italia , in una location magica e con un fascino unico : Matera . A ottobre , la “ Città dei Sassi ” , Capitale Europea della Cultura 2019 , sarà lo scenario perfetto per le evoluzioni mozzafiato dei migliori freerunners almondo. I nomi dei 18 partecipanti arriveranno da diverse modalità di qualificazione:

-8posti (4uominie4donne) verranno scelti dalle qualificazioni online;

-Altri5(3uominie2donne)da quelle onsite che si svolgeranno a Matera nei giorni che precederanno l’evento ;

-1 posto andra al primo classificato dell ’ NAPC di Vancouver (16/18agosto)

-1 al vincitore del Lion City Gathering di Singapore (12/15settembre)

-1 wild card sarà assegnata a un atleta italiano scelto da RedBull.

Le ultime due caselle sono già state assegnate all’ ucraino Alexander Titarenko , vincitore dell’ ultima edizione di Red Bull Art of Motion (Santorini2017) e al polacco KrystianKowalewski , trionfatore all’ AirWippChallenge.

Se vuoi vivere l’esperienza unica di Red Bull Art of Motion ,e gareggiare fra le strade senza tempo di Matera , quello che devi fare è postare il video da 90 ”con la tua performance di freerunning qui per mostrare le tue capacità e impressionare la giuria, che vedrà Patrick Morawetz( AUT) come presidente , supportato da : Kie Willis , Anan Anawar , Sergio Cora Campus , Marcus “Zyrken" Gustaffsson e Gabriel Nunez .

I vincitori conquisteranno il “goldenticket” per la gara principale , incluse tutte le spese di viaggio. Questi gli elementi chei giudici valuteranno: Esecuzione, Flow, Difficoltà Tecnica, Creatività e Performance Generale.

Segui:

www.redbull.com/artofmotion

www.facebook.com/rbafm

#redbullartofmotion

Dateprincipali:

24.07 24.08 : qualificazioni online Ottobre : qualificazioni on siteche si svolgeranno nel cortile di fronte al Convento di S.Agostino Ottobre 2019 : Red Bull Art of Motion–Gara principale.