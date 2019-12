RED BULL CAN YOU MAKE IT? AL VIA LE ISCRIZIONI PER L'AVVENTURA DELLA VITA!

Si aprono le iscrizioni per l’edizione 2020 del Red Bull Can You Make It?: l’incredibile road trip di successo mondiale che ha entusiasmato negli anni già migliaia di studenti.Fino al 17 febbraio 2020, tutti gli studenti universitari più creativi e audaci del pianeta sono infatti invitati a dimostrare le proprie capacità, inventiva e spirito d’adattamento per conquistare la possibilità di prendere parte, in team di tre persone, ad un’avventura unica e indimenticabile attraverso l’Europa, utilizzando solo le lattine di Red Bull come valuta.

Nel Red Bull Can You Make It? più che mai quello che conta non è tanto vincere, ovvero arrivare per primi alla destinazione designata, quanto piuttosto lo spirito di gruppo, la forza di volontà e la creatività dimostrate durante l’intero viaggio.

Per questa ragione, un’apposita giuria selezionerà le candidature più divertenti e convincenti provenienti da più di 60 Paesi in tutto il mondo e darà loro la possibilità di partecipare a questa straordinaria avventura. Il 21 aprile 2020, i 200 team prescelti daranno inizio al viaggio della loro vita in una delle cinque città europee individuate come punti di partenza (Amsterdam, Barcellona, Budapest, Copenaghen e Milano).

Ogni squadra consegnerà i propri contanti, carte di credito e telefoni personali e avrà una settimana di tempo per arrivare a Berlino, città di destinazione finale dell’evento. Gli studenti potranno contare unicamente sulle lattine di Red Bull come merce di scambio per ottenere ciò di cui avranno bisogno durante il loro viaggio - dal cibo e un posto per dormire, al trasporto verso la destinazione successiva - e per vivere tutte le avventure che renderanno questa esperienza davvero leggendaria. Durante il viaggio, i team selezionati saranno liberi di creare il proprio percorso per raggiungere il traguardo finale, ma avranno l’obbligo di visitare almeno 6 dei Checkpoint dislocati in varie città europee (dove dovranno affrontare delle sfide fisiche e di strategia), completando il maggior numero possibile di attività delle avventure previste e pubblicando foto e video per tenere aggiornati in tempo reale i propri fan e follower. Red Bull Can You Make It? 2020 arriva a due anni di distanza dall’ultima edizione che si è tenuta nel 2018, quando i 198 team in gara hanno potuto vivere un’esperienza assolutamente unica e attraversare l’Europa come mai avrebbero immaginato.

I dettagli per partecipare a Red Bull Can You Make It?

• Step 1: crea una squadra di tre amici. Assicurati che tutti siano studenti universitari regolarmente iscritti, con un’età uguale o maggiore di 18 anni e che parlino anche in inglese.

• Step 2: crea un video della durata massima di un minuto che spieghi perché il tuo team debba essere scelto e caricalo su YouTube o Vimeo. Assicurati inoltre che il tuo video sia pubblico per la condivisione.Poi invia la tua candidatura a www.redbullcanyoumakeit.com entro il 17 febbraio 2020. Assicurati di condividere ciò che ti distingue. Sei un acrobata? Un mago della matematica? Parli una lingua straniera o hai un'abilità segreta che nessuno conosce? Saranno questi tratti distintivi che potranno fare la differenza per essere selezionato per realizzare quest’esperienza unica, portando con te nient'altro che lattine di Red Bull!

• Step 3: Raccogli il supporto di altri tuoi amici, familiari e di quanti più contatti possibili nel web, perché le squadre di ciascun Paese che riceveranno il maggior numero di voti risulteranno finaliste e passeranno alla fase di selezione della giuria.Le squadre finaliste, che saranno annunciate il 9 marzo 2020, saranno quindi invitate a volare in una delle cinque città europee di partenza per iniziare la loro avventura di viaggio, che sarà unica e indimenticabile e che prenderà il via il 21 aprile 2020. L’ospitalità dell’edizione 2020 di Red Bull Can You Make It? è supportata dal nostro partner Ibis budget. Scopri qui il mondo d’avventura di Ibis Budget.