Red Bull Illume 'accende' l'Alto Adige fino a gennaio 2020

La più grande mostra di immagini d’avventura e sport d’azione del mondo aperta al pubblico fino al 15 dicembre 2019 di fronte al LUMEN – Museo della Fotografia di Montagna in cima al Plan de Corones a Brunico, in Italia.

Milano, 04 dicembre 2019 - Red Bull Illume ha conquistato di diritto un posto tra i grandi contest mondiali di fotografia d’avventura e sport d’azione. A novembre, i vincitori dell’Image Quest 2019 sono stati coronati in una cerimonia di premiazione spettacolare nel LUMEN, in cima al Plan de Corones a Brunico, in Italia. Il Museo della Fotografia di Montagna ospiterà anche la prima tappa di un tour di mostre outdoor. Questa mostra indipendente presenterà le migliori 60 immagini dell’Image Quest 2019 in scatole di luce di 2x2m in uno scenario meraviglioso a 2.275m sul livello del mare. L’apertura della mostra è coincisa con l’inizio ufficiale della stagione sciistica del Plan de Corones il 30 novembre e rimarrà aperta fino al 15 dicembre 2019. Dopo, le immagini saranno messe in mostra nella magica Brunico fino al 6 gennaio 2020.



La location lascia a bocca aperta almeno quanto le stesse immagini esposte. Il LUMEN – Museo della Fotografia è da togliere il fiato, ha uno spazio d’esibizione di 1800m2 e mette in mostra i momenti più belli della fotografia di montagna. Tra i suoi quattro piani, racconta la storia della fotografia di montagna, dalle origini ad oggi, e dà il meritato credito ai fotografi dietro alle immagini.

Situato nella stupenda Val Pusteria, il Plan de Corones è da molti considerato come il resort numero uno per gli sport invernali in Alto Adige, soprattutto da coloro che apprezzano cultura e relax in ambienti bellissimi. Per rendere una settimana bianca ancora più speciale, al Plan de Corones sarà quindi possibile trovare neve fantastica e ammirare le 60 immagini finaliste davanti al LUMEN a 2.275m d’altitudine. La mostra aprirà tutti i giorni dalle 8:30 alle 16:30 e l’ingresso è gratuito, con gli orari che coincidono con quelli della funivia.



In seguito alla tappa del LUMEN, la mostra viaggerà verso Brunico, anche conosciuta come cuore della Val Pusteria. Le immagini verranno illuminate dopo il tramonto in piazza Municipio dal 19 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020. I visitatori potranno entrare nel clima delle feste nel Mercatino di Natale di Brunico e unire quest’esperienza alla visione delle immagini selezionate da 50 giudici rinomati da 59.551 fotografie iscritte.



Le tappe del tour a Plan de Corones e Brunico saranno sicuramente un evento pazzesco da non perdere.