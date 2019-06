Red Bull Neymar Jr’s Five, ecco i vincitori della tappa milanese

Red Bull Neymar Jr’s Five: i ragazzi milanesi di Sombrero Crew e le ragazze bergamasche di Giampit trionfano alla Finale Nazionale e staccano il pass per quella Mondiale

Grande successo alla Finale Nazionale del torneo di calcio a 5 andata in scena sabato 8 giugno al Piazzale Donne Partigiane (quartiere Barona) di Milano.Le due squadre Campioni d’Italia disputeranno il prossimo 13 luglio il Mondiale in Brasile sotto gli occhi del fenomeno del Psg Neymar Jr.

Milano, 10.06.19 – Grande giornata di calcio e divertimento alla Finale Nazionale del Red Bull Neymar Jr’s Five 2019, che si è disputata sabato 8 giugno a Milano in Piazzale Donne Partigiane (quartiere Barona).

Il torneo di calcio a 5, che porta il nome della stella brasiliana ed è riservato a ragazzi di età compresa tra i 16 e i 25, ha visto competere le migliori squadre italiane che nelle scorse settimane hanno superato le rispettive tappe locali di qualificazione.

A partire dalle ore 15 alle ore 20 le dieci squadre maschili e le sei femminili si sono sfidate per il titolo nazionale su un campo di erba sintetica con sponde laterali allestito per l’occasione.

A rendere ancora più uniche le sfide sono state le regole innovative come l’assenza di entrambi i portieri e l’eliminazione di un componente per ogni gol del team avversario.Alla Finale Nazionale la vittoria del torneo maschile è andata al team Sombrero Crew. I ragazzi milanesi hanno avuto la meglio sul team romano Everton per 5-0. In quello femminile, invece, sono state le ragazze bergamasche di Giampit ad essere incoronate campionesse italiane (battuta la squadra napoletana Paris San Gennar 2.0 per 5-0). Entrambe le squadre voleranno in Brasile per la Finale Mondiale.

Quest’ultima è in programma il prossimo 13 luglio presso l’Instituto Projeto Neymar Jr di Praia Grande (San Paolo). Qui oltre a giocarsi il titolo di Campione del Mondo del Red Bull Neymar Jr’s Five, i campioni nazionali vivranno anche l’emozione di incontrare dal vivo la stella del Psg Neymar Jr.