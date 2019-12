Report KPMG: Inter vale (quasi) 700 milioni. Juventus superata dal Tottenham

KPMG ha stilato il report annuale sulle società calcistiche dei top 5 campionati europei. Il Football Benchmark valuta il valore dei club, l'impatto del mercato e la popolarità. Stando a questa analisi la Juventus perde una posizione: resta nella top 10, ma il Tottenham sorpassa (complice la finale di Champions League raggiunta a giugno) che occupava un anno fa. La buona notizia in casa bianconera comunque è un indice di crescita del +19%, e l'impatto dal punto di vista commerciale e social dell'operazione Cristiano Ronaldo. La Juve tocca un valore complessivo di 1,5 miliardi. In serie A il balzo più importante lo compie l'Inter. Il club di Suning cresce del 41% in un anno e vola al 15esimo posto in classifica con un valore di 692 milioni di euro (guadagnando 5 posizioni).

KPMG, l'Inter vale 692 milioni. Suning: "Il legame ha ancora molto da offrire"

"Secondo le classifiche europee dei club di calcio del 2019 pubblicate da KPMG, il valore dei club dell'Inter è salito a 692 milioni di euro, classificandosi secondo in Serie A, con un tasso di crescita del 41%, dato più alto in assoluto. Inoltre, non importa nel mercato cinese o in quello italiano, lo spazio immaginario portato dal legame tra Suning e l’Inter ha ancora molto da offrire", il messaggio pubblicato dal profilo Weibo di Suning.

KPMG, MILAN +8% DI CRESCITA MA ATTENTI AL ROS

Il Milan tiene un posto in top-20 (è 19esimo), ma in discesa rispetto agli anni precedenti: la società rossonera che chiude con un valore complessivo di 521 milioni di euro. Il valore della squadra è in crescita dell'8%, ma in via Aldo Rossi il problema è legato al ROS, l'indice di bilancio che misura la redditività delle vendite rispetto ai guadagni. I costi di gestione della rosa crescono troppo in fretta rispetto ai ricavi chiudendo con un ROS del -57% dovuto soprattutto alle operazioni di compravendita dei giocatori non sostenuti da cessioni o introiti. Milan che sta nella scia del Napoli (543 milioni), mentre la Roma (491 milioni) è stabile al 21esimo posto, con la Lazio in crescita che passa al 28esimo posto con 282 milioni.

In cima alla classifica secondo il report KPMG c'è il sorpasso del Real Madrid che torna in vetta (3,1 miliardi di valore) davanti al Manchester United (3,06 miliardi). Il podio se lo conquista il Bayern Monaco (2,6 miliardi) ai danni del Barcellona (2,5 miliardi) che esce dalle prime 3.