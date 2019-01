Ribery e la bistecca d'oro: dopo gli insulti social la multa del Bayern Monaco

Frank Ribery nella bufera. Polemiche sull'attaccante del Bayern Monaco che nei giorni scorsi aveva pubblicato un video sui social in cui mangiava una bistecca placcata d'oro ideata dal re della carne Salt Bae, in un ristorante negli Emirati Arabi. “Non si può cominciare l'anno in maniera migliore”, aveva scritto. Il campione francese aveva ricevuto degli insulti da alcuni utenti. Ribery aveva quindi risposto in maniera durissima prendendosela con “gli odiatori, gli invidiosi e gli pseudo-giornalisti”, ai quali ha indirizzato parole molto dure.

Il Bayern Monaco a quel punto ha annunciato provvedimenti contro Ribery. Il club bavarese ha infatti giustificato la reazione del giocatore, ma non i toni usati. “Franck è stato insultato in maniera orrenda – ha spiegato il direttore sportivo Salihamidzic –. E non soltanto lui, hanno insultato la moglie incinta, i suoi bambini e sua madre che è in ospedale. Per questo ha reagito male, voleva difendere la famiglia. E su questo ha ragione e lo sostengo. Purtroppo ha usato parole che noi come Bayern non possiamo accettare. Gli ho comunicato che riceverà una multa salata. Lui ha accettato la nostra decisione”.

Il Bayern Monaco ha inoltre fatto sapere che Ribery è stato invitato e non ha pagato lui la cena (che sarebbe costata circa 1200 euro) con la bistecca d'oro come portata principale.